Есть несколько хитростей, которые помогут приготовить печень без горечи и сделают саму запеканку или пирог более мягкими при подачи.

Используя свиную печень вместо куриной и запекая пирог в духовке при правильной температуре, можно добиться правильного эффекта - блюдо будет мягким и совсем без горечи, поделилась блогер Надежда Попова.

Ингредиенты:

Свиная печень – 1 кг

Молоко – 200 мл

Лук – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Сливочное масло – 50 г

Сало – 150 г (чеснок по желанию)

Яйца – 3 шт.

Соль – 1 ч.л.

Смесь перцев – 1/2 ч.л.

Зелёный лук

Мука – 5 ст.л.

Приготовление:

Промойте печень и нарежьте её на кусочки. Замочите в молоке на 30 минут, чтобы убрать горечь. Затем слейте молоко и обсушите печень бумажным полотенцем.

Нарежьте лук и натрите морковь на крупной терке. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук и морковь до мягкости.

Нарежьте сало на мелкие кубики. При желании добавьте мелко нарезанный чеснок.

Пропустите печень через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.

В большой миске смешайте измельченную печень, обжаренные овощи, сало, яйца, соль, смесь перцев и муку. Перемешайте до однородной консистенции.

Мелко нарежьте зелёный лук и добавьте его в печеночную смесь, хорошо перемешайте.

Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Вылейте печеночную смесь в смазанную маслом форму для выпекания.

Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте пирог при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35-40 минут до золотистой корочки.

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