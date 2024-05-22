Используя свиную печень вместо куриной и запекая пирог в духовке при правильной температуре, можно добиться правильного эффекта - блюдо будет мягким и совсем без горечи, поделилась блогер Надежда Попова.
Ингредиенты:
- Свиная печень – 1 кг
- Молоко – 200 мл
- Лук – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Сливочное масло – 50 г
- Сало – 150 г (чеснок по желанию)
- Яйца – 3 шт.
- Соль – 1 ч.л.
- Смесь перцев – 1/2 ч.л.
- Зелёный лук
- Мука – 5 ст.л.
Приготовление:
Промойте печень и нарежьте её на кусочки. Замочите в молоке на 30 минут, чтобы убрать горечь. Затем слейте молоко и обсушите печень бумажным полотенцем.
Нарежьте лук и натрите морковь на крупной терке. В сковороде растопите сливочное масло и обжарьте лук и морковь до мягкости.
Нарежьте сало на мелкие кубики. При желании добавьте мелко нарезанный чеснок.
Пропустите печень через мясорубку или измельчите в блендере до однородной массы.
В большой миске смешайте измельченную печень, обжаренные овощи, сало, яйца, соль, смесь перцев и муку. Перемешайте до однородной консистенции.
Мелко нарежьте зелёный лук и добавьте его в печеночную смесь, хорошо перемешайте.
Разогрейте духовку до 180 градусов Цельсия. Вылейте печеночную смесь в смазанную маслом форму для выпекания.
Поставьте форму в разогретую духовку и выпекайте пирог при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35-40 минут до золотистой корочки.
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