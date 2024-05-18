Пенсійні виплати для пенсіонерів здійснюються в період з 4 по 25 число кожного місяця, і ця дата встановлюється для кожної особи індивідуально при призначенні пенсії залежно від її статусу як пенсіонера.

Починаючи з отримання пенсії, першочергово виплачуються таким категоріям пенсіонерів як:

особи з інвалідністю, отриманою внаслідок війни;

учасники бойових дій;

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

члени сімей загиблих.

Після цього призначені звичайні пенсії за інвалідністю і виплати за віком для громадян, які не працюють. Останні групи отримують свої виплати в другу чергу, залишаючи працюючих пенсіонерів останніми отримувачами коштів.

Важливо відзначити, що графік виплати пенсій через пошту встановлюється залежно від місця проживання пенсіонера, а дата отримання пенсійних виплат через банк визначається відповідно до графіка перерахування коштів до фінансових установ з розрахунком на рівномірний розподіл пенсійних коштів.

Важливо пам'ятати, що банки зараховують кошти на рахунки пенсіонерів не пізніше наступного робочого дня після їх отримання від Пенсійного фонду України. Тому дата отримання пенсії дуже рідко змінюється в ПФУ, навіть якщо у пенсіонера змінився початковий статус.

Джерело: 24tv

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