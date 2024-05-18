Украинским пенсионерам рассказали, имеют ли они возможность изменить дату получения своей пенсии.

Пенсионные выплаты для пенсионеров производятся в период с 4 по 25 число каждого месяца, и эта дата устанавливается для каждого лица индивидуально при назначении пенсии в зависимости от его статуса в качестве пенсионера.

Начиная с получения пенсии, в первую очередь выплачиваются таким категориям пенсионеров как:

лица с инвалидностью, полученной в результате войны;

участники боевых действий;

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной;

члены семей погибших.

После этого назначены обычные пенсии по инвалидности и выплаты по возрасту для неработающих граждан. Последние группы получают свои выплаты во вторую очередь, оставляя работающих пенсионеров последними получателями средств.

Важно отметить, что график выплаты пенсий по почте устанавливается в зависимости от места жительства пенсионера, а дата получения пенсионных выплат через банк определяется в соответствии с графиком перечисления средств в финансовые учреждения с расчетом на равномерное распределение пенсионных средств.

Важно помнить, что банки засчитывают средства на счета пенсионеров не позднее следующего рабочего дня после их получения от Пенсионного фонда Украины. Поэтому дата получения пенсии очень редко изменяется в ПФУ, даже если у пенсионера изменился начальный статус.

Источник: 24tv

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