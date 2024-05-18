Для кращого зростання редис віддає перевагу родючим, добре дренованим, глибоким піщаним грунтам, багатим на органічні речовини.

Редиска погано конкурує з бур'янами, боротьба з ними особливо важлива під час проростання та раннього вкорінення, коли зростання рослин сповільнюється.

Уникайте глибокої культивації навколо рослин, тому що обрізання та пошкодження коренів вплинуть на ріст та врожайність.

Яке підживлення необхідне редиску для підвищення врожайності?

Рослинам редису для росту та здоров'я необхідні азот (N), фосфор (P), калій (K) та магній (Mg). Азот необхідний зростання рослин і має високий вміст хлорофілу, що підвищує врожайність.

Магній є макроелементом, необхідним для зростання та здоров'я рослин.

Крім того, рослини редиски виграють від присутності в ґрунті різних поживних елементів, таких як калій, кальцій та сірка.

Підтримуйте ґрунт для редису постійно вологою, але не заболоченою. Удобрюйте збалансованим органічним добривом при посадці та ще раз через 3-4 тижні.

Рекомендована норма добрив для виробництва редис залежатиме від кількох факторів, у тому числі від родючості ґрунту, бажаної врожайності та якості врожаю, а також стадії зростання редис.

Загалом, редис вимагає відносно низька потреба в азоті в порівнянні з іншими культурами, і внесення занадто великої кількості азоту може призвести до надмірного зростання листя за рахунок розвитку коренів.

Останні новини України:

Чим і як годувати розсаду перцю та помідорів: урожай буде неймовірним.

Як виростити редиску солодкою: ці поради врятують урожай.

Як виростити найкращі помідори: господиня поділилася секретом.