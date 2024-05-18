Якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то будуть проблеми.

Наразі військовозобов'язаним додають штрих-код (VIN-код) до їх військово-облікового документа. Це відбувається при оновленні даних в ТЦК.

Цей штрих-код є ідентифікаційним кодом, який Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" автоматично призначає кожному військовозобов'язаному. Штрих-код, серед іншого, свідчить про те, що особа виконала вимоги закону про мобілізацію та оновила свої дані у ТЦК.

"Якщо такого штрих-коду у військовому квитку чи іншому військово-обліковому документі немає, то буде зрозуміло, що певна людина не оновлювала даних у ТЦК. Тож, якщо її зупинять на вулиці, буде складно довести протилежне", - пояснюють юристи.

Як раніше повідомляли у Генштабі, працівники ТЦК мають доступ до Реєстру військовозобов’язаних, та можуть телефоном зв'язатися з оператором для з'ясування оновлень даних громадянина. Оператор надасть всю необхідну інформацію про статус громадянина в Реєстрі.

Водночас, ведеться робота над нормативно-правовою базою, яка дозволить стандартизувати видачу єдиного документу для військовозобов'язаних за єдиною формою.

Після набуття чинності нової постанови Кабінету Міністрів, громадянам, які не мають військово-облікового документу, буде видається документ нового зразка. Проте, документи "старого" зразка залишатимуться чинними, але вони будуть позначені відповідними записами про оновлення даних та інше.

Закон про мобілізацію зі змінами, який був прийнятий парламентом та підписаний президентом України, набрав чинності з 18 травня.

Джерело: Sud.ua.

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