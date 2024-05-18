Проблемою для більшості городників-початківців є вирощування помідорів чері, але це може дати поштовх любові до садівництва!

Коли ви запасаєтеся насінням томатів на весну, подумайте про вирощування помідорів чері.

Якщо вас цікавить сімейне насіння, чорні помідори чері, детермінантне або індетермінантне насіння, помідори черрі дозволяють легко виробляти щось варте протягом усього вегетаційного періоду.

Вирощуйте їх, їжте свіжими, консервуйте і насолоджуйтесь солодким смаком помідорів чері, насиченим сонцем, цілий рік!

Доглядати помідори черрі легко, якщо щодня дотримуватися і підтримувати правильні умови.

Ось ключові аспекти, на які слід звернути увагу.

Помідори черрі воліють повне сонячне світло напівтіні, принаймні від 6 до 8 годин сонця на день.

Поливайте помідори чері вранці щодня у спекотніших районах. Восени поливайте раз на тиждень. Крапельне зрошення найкраще підходить для томатів чері.

Вирощуючи помідори чері у горщику, поливайте більше, ніж у землі. Вода в горщиках вимиває поживні речовини, але контейнери нагріваються.

Помідори, що знаходяться глибоко у землі, краще утримують воду.

Навпаки, занадто рясний полив, особливо під час плодоношення, викликає такі проблеми, як верхівкова гнилизна суцвіть. Нерегулярний полив призводить до розтріскування плодів помідорів чері.

Прохолодною та дощовою весною поливати доведеться не так часто. Контейнерні помідори черрі краще перемістити усередину, якщо прогнозується сильний дощ.

Помідори чері воліють родючий, пухкий, добре дренований грунт. Щоб виростити їх у ґрунті, перед посадкою підготуйте ґрунт.

Забезпечте достатній простір між кожною підготовленою ділянкою, щоб уникнути перенаселеності зі зростанням помідорів чері.

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