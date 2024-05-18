Українцям розповіли, чи можна на тимчасово окупованих територіях отримувати пенсії та як саме це зробити.

Після 24 лютого 2022 року пенсіонери, що залишилися на тимчасово окупованих територіях, продовжують отримувати свої пенсії на поточні рахунки. Проте, змінився спосіб отримання виплат: Укрпошта більше не доставляє пенсії, тому методи отримання стали іншими.

Отримання пенсії на окупованих територіях: нові умови

Громадська організація "Донбас SOS" надала інформацію щодо специфіки виплат та доставки пенсій та грошової допомоги під час введення воєнного стану. Це дозволило регулювати отримання пенсій тим, хто залишився на окупованих територіях після зазначеної дати.

Як отримати пенсію на окупованих територіях: оновлений процес

Для тих, хто отримував пенсію на банківську картку, ситуація залишається без змін. Гроші продовжують зараховуватися на картки, з можливістю їх виведення або переказу.

Важливо зауважити, що Укрпошта припинила доставку пенсій на окуповані території. Тому було ухвалено рішення, згідно з яким Пенсійний фонд перераховує пенсії на поточні рахунки, відкриті в банку за зверненням до органів ПФУ без необхідності отримання заяв від отримувачів щодо відкриття рахунку.

Спрощений процес отримання пенсії на окупованих територіях

Пенсіонерам, що залишились на окупованих територіях, автоматично були відкриті рахунки в "Ощадбанку", на які продовжують зараховуватися пенсії.

Проте, на практиці процедури відрізняються. Для отримання коштів особа має особисто звернутися до банку та укласти договір на відкриття банківського рахунка.

Як відновити отримання пенсійних виплат

Зміни в законодавстві дозволяють пенсіонерам на окупованих територіях відновити отримання пенсійних виплат. Для цього потрібно:

Подати заяву на відновлення виплат пенсії через електронний портал Пенсійного фонду. Вказати реквізити банківського рахунку для отримання пенсійних виплат. Пройти процедуру підтвердження особи через відеоідентифікацію або авторизацію на порталі ПФУ за допомогою Дія.Підпис.

Ці зміни дозволяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях отримувати пенсії, забезпечуючи простий та зручний процес отримання коштів.

Джерело: 24tv

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