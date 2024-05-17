Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 17 травня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Дізнайтеся, що готує вам щоденне читання карт Таро та гороскоп вашого знаку зодіаку на 17 травня.

Виберіть справу або знайдіть благодійну організацію, яку ви хотіли б підтримати, і зробіть цей тиждень таким, де ви допоможете іншим і віддасте їм найкраще.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Четвірка Жезлов, перевернута.

Отже, вас запросили, але частина вас все ще вагається. Ви так намагалися залишатися в безпеці, і це схоже на новий світ.

Якщо ви зробили все необхідне, щоб знову підготуватись до відкритого спілкування, можливо, повертатися на роботу або зустрічатися з друзями страшно, але це нормально. Ви дізнаєтесь лише тоді, коли спробуєте.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Кубків, перевернута.

У вас є багато речей, які ви хочете випробувати в житті, але ви трохи вагаєтесь, тому що не знаєте, з чого почати. Почніть із чогось.

Ви завжди можете внести зміни, коли вже перебуваєте у русі. Легше щось робити, коли ти вже живеш і відчуваєш життя.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: пара жезлів.

Ви стоїте на роздоріжжі доріг. Ви можете піти в будь-якому напрямку, але який з них є кращим.

Це нелегкий вибір, тому що ви не впевнені, що зробить вас щасливим. Іди за своїм серцем. Який із них, здається, приваблює вас найбільше?

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: П'ятірка Кубків.

Зміни здаються хаотичними. Отже, коли це відбувається з вами, перше, що потрібно зробити, це негайно покласти цьому кінець. Ви не можете контролювати світ.

Отже, посміхніться і насолоджуйтесь цією божевільною подорожжю. Можливо, цікаво випробувати життя на його власних умовах.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Паж Кубків

Ви так довго намагалися знайти нову прекрасну кар'єру, і на вас чекають хороші новини.

Співбесіда, яку ви пройшли, пройшла чудово, і цього тижня ви, можливо, почуєте пропозицію почати працювати — займатися тим, що вам подобається.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей.

Ви йдете на великі фінансові жертви, щоб вибратися з боргів та нести відповідальність за свій бюджет.

Ви стежите за своїм бюджетом та стежите за своїми видатками.

Незабаром ви опинитеся там, де хочете у фінансовому відношенні. І, як тільки ви все надолужить, ви зможете купити собі щось приємне.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Меч, перевернута.

Коли вирушаєш у невідомість, виникає багато занепокоєння.

Ось чому добре мати друга чи людину, з якою можна поговорити про те, що відбувається.

Якщо ви тримали все в собі, зупиніться. Нехай хтось буде поруч із вами.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сила

Завдяки всьому, через що вам довелося пройти, ви набули багато важливого досвіду.

Ваша мудрість та подорож готують вас до того, щоб допомогти комусь ще в майбутньому. Жоден ваш досвід не пропаде даремно.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Шістка Меч, перевернута.

Все змінюється так швидко і важко передбачити, коли все заспокоїться.

Але є рішення, які вам потрібно ухвалити тільки для себе. Працюйте у цей час невизначеності. Не залишайтеся в ліжку весь день, говорячи, що здаєтеся. Проштовхувати. У вас це.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Сонце.

Сьогодні з вами відбуваються дивовижні речі. Навіть якщо настане поганий момент, ви побачите, як він вписується у все, що ви запланували.

Вам доведеться познайомитися з новими людьми та завести друзів. Будьте відкриті для можливостей. Ви знаходитесь там, де вам місце.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: пара пентаклів.

Ніколи не знаєш, коли зустрінеш свою другу половинку. Вони можуть бути прямо перед вашими очима, але ви зовсім не усвідомлюєте їхню присутність.

Не просто книгу з обкладинки. Людина, яку ви повинні були любити, можливо, не упакована так, як ви хотіли, але вона саме те, що вам потрібно.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Лицар Мечів.

Склавши план, дотримуйтесь його. Навіть якщо вам хочеться просто сказати, що ви хворі або сказати, що не можете піти, можливо це знак того, що вам потрібно йти.

Щось чекає на вас, щоб випробувати, і це може бути зростаючий досвід, який приведе вас до нових можливостей.

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