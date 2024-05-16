Існують корисні поради для господинь, які можуть допомогти вам почистити ваші шпалери швидко та без зусиль.

Почистити шпалери - завдання не з найпростіших, але ви точно зможете з ним упоратися, якщо скорисатєтеся правильними та корисними порадами.

Крок 1 до очищення шпалер: дізнайтеся тип шпалер

Перш ніж навіть почистити шпалери, вам потрібно знати їх тип, щоб ви могли відповідно підібрати миючі засоби.

Зазвичай шпалери для дому варіюються від звичайних вінілових до тканинних. Іноді вони виготовляються з екологічно чистих натуральних матеріалів, а деякі шпалери можуть бути навіть металевими.

Інструкції з догляду для кожного з них відрізняються, оскільки не всі вони стійкі до води та миючих розчинів. Перш ніж продовжити, важливо з’ясувати, яку категорію шпалер ви використовували.

Якщо ви не впевнені щодо цього, будь ласка, зверніться до компанії, що виробляє шпалери, щоб отримати додаткову інформацію.

Крок 2 для чищення шпалер: Почніть з видалення пилу з шпалер

Перший крок до чистих шпалер без бруду починається з видалення частинок пилу, що осіли на їх поверхні. Якщо у вашому домі часто накопичується пил, важливо очищати шпалери від пилу кожні два тижні або коли ви бачите, що на них осів пил.

Для регулярного догляду ідеально один раз на місяць. Цей крок не тільки запобігає появі пилових кліщів, але й надає йому свіжого вигляду з кожним протиранням.

Оскільки видалення пилу виконується без будь-якого розчину, це можна безпечно виконувати на будь-яких типах шпалер, не пошкоджуючи їх. Щобпочистити шпалери від пилу, візьміть чисту суху ганчірку або серветку з мікрофібри і рівномірно протріть шпалери від верху до низу.

Пам’ятайте, що не варто натирати надто сильно, оскільки це просто для того, щоб витерти пил або павутину з шпалер. Ви також можете пропилососити пил, але спробуйте його на невеликій ділянці, перш ніж переходити до решти стіни. Для фактурних шпалер найкраще підходить пилосос, який прибирає пил із закутків і щілин завдяки потужності всмоктування.

Крок 3 до чищення шпалер: проведіть тест на вологих плямах на шпалерах

Коли ви дізнаєтесь, чи ваші шпалери водостійкі, ви можете очистити їх простою водою. Змочіть м’яку губку в звичайній або теплій воді. Потім добре відіжміть, щоб видалити зайву воду, і починайте протирати шпалери від верху до низу.

Зробіть невеликий тест на менш помітну частину шпалер, щоб перевірити, чи не змінюють вони колір або дизайн і чи ефективно очищають поверхню.

Хоча водостійкі шпалери можна залишити висихати на повітрі, використання м’якої тканини, щоб висушити їх, також є гарною ідеєю. Це запобіжить накопиченню вологи.

Крок 4 до очищення шпалер: приготуйте розчин для очищення шпалер

Деякі плями та жир не завжди видаляються простою водою, тому потрібне щось сильніше.

Ви можете зробити простий розчин, використовуючи одну частину миючої рідини та три частини теплої води, щобпочистити шпалери. Крім того, ви також можете використовувати м’який миючий засіб або засіб для чищення посуду, оскільки вони не надто абразивні.

Нанесіть губкою на потрібне місце, а потім знову протріть вологою ганчіркою або губкою з простою водою, щоб уникнути залишків мила на шпалерах.

Потім промокніть його сухою м’якою тканиною.

Якщо пляма глибша, робіть невеликі кругові рухи губкою, змоченою в миючому розчині, але уникайте інтенсивного чищення, щоб видалити її. Щоб почистити шпалери достаньо ніжних рухів.

Залиште розчин на кілька хвилин, а потім витріть його вологою тканиною та висушіть.

Якщо ваші шпалери текстуровані, швидше за все, з часом у щілинах на них осідає бруд. Щоб позбутися цього, скористайтеся Q-кінчиком, змоченим у миючому розчині, а потім змоченим у воді. Хоча це може зайняти багато часу, ви можете зарезервувати цей крок для глибокого очищення шпалер раз на кілька місяців.

Пам’ятайте, що важливо знати, чи можна очищати ваші шпалери водою чи м’яким розчином, перш ніж приступати до них, щоб не зіпсувати їх дизайн або клей від розпушення.

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