Есть полезные советы для хозяек, которые могут помочь вам почистить ваши обои быстро и без труда.

Почистить обои – задача не из самых простых, но вы точно сможете с ней справиться, если воспользуетесь правильными и полезными советами.

Шаг 1 до очистки обоев: узнайте тип обоев

Прежде чем даже почистить обои вам нужно знать их тип, чтобы вы могли соответственно подобрать моющие средства.

Обычно обои для дома варьируются от обычных виниловых до тканевых. Иногда они производятся из экологически чистых натуральных материалов, а некоторые обои могут быть даже металлическими.

Инструкции по уходу для каждого из них отличаются, поскольку не все они устойчивы к воде и моющим растворам. Прежде чем продолжить, важно выяснить, какую категорию обоев вы использовали.

Если вы не уверены в этом, пожалуйста, обратитесь к компании, производящей обои, чтобы получить дополнительную информацию.

Шаг 2 для чистки обоев: Начните с удаления пыли с обоев

Первый шаг к чистым обоям без грязи начинается с удаления осевших на их поверхности частиц пыли. Если в вашем доме часто накапливается пыль, важно очищать обои от пыли каждые две недели или когда вы видите, что на них осела пыль.

Для регулярного ухода идеально один раз в месяц. Этот шаг не только предотвращает появление пылевых клещей, но и придает ему свежий вид с каждым протиранием.

Поскольку удаление пыли производится без какого-либо раствора, это можно безопасно выполнять на любых типах обоев, не повреждая их. Чтобы почистить обои от пыли, возьмите чистую сухую тряпку или салфетку из микрофибры и равномерно протрите обои сверху вниз.

Помните, что не стоит слишком сильно натирать, поскольку это просто для того, чтобы вытереть пыль или паутину с обоев. Вы также можете пропылесосить пыль, но попробуйте ее на небольшом участке, прежде чем переходить к остальной стене. Для фактурных обоев лучше подходит пылесос, который убирает пыль из закоулков и щелей благодаря мощности всасывания.

Шаг 3 до чистки обоев: проведите тест на влажных пятнах на обоях

Когда вы узнаете, ваши обои водостойкие, вы можете очистить их простой водой. Смочите мягкую губку в обычной или теплой воде. Затем хорошо отожмите, чтобы удалить лишнюю воду, и начинайте протирать обои сверху вниз.

Сделайте небольшой тест на менее заметную часть обоев, чтобы проверить, не изменяют ли они цвет или дизайн и эффективно ли очищают поверхность.

Хотя водостойкие обои можно оставить высыхать на воздухе, использование мягкой ткани, чтобы высушить их, также хорошая идея. Это предотвратит накопление влаги.

Шаг 4 к очистке обоев: приготовьте раствор для очистки обоев

Некоторые пятна и жир не всегда удаляются простой водой, поэтому нужно что-то посильнее.

Вы можете сделать простой раствор, используя одну часть моющей жидкости и три части теплой воды, чтобы почистить обои. Кроме того, вы можете использовать мягкое моющее или чистящее средство, поскольку они не слишком абразивны.

Нанесите губкой на нужное место, а затем снова протрите влажной тряпкой или губкой с простой водой во избежание остатков мыла на обоях.

Затем промокните его сухой мягкой тканью.

Если пятно глубже, совершайте небольшие круговые движения губкой, смоченной в моющем растворе, но избегайте интенсивной чистки, чтобы удалить ее. Чтобы почистить обои достаточно нежных движений.

Оставьте раствор на несколько минут, затем вытрите его влажной тканью и высушите.

Если ваши обои текстурированы, скорее всего, со временем в щелях на них оседает грязь. Чтобы избавиться от этого, воспользуйтесь Q-кончиком, смоченным в моющем растворе, а затем смоченным в воде. Хотя это может занять много времени, вы можете зарезервировать этот шаг для глубокой очистки обоев раз в несколько месяцев.

Помните, что важно знать, можно ли очищать обои водой или мягким раствором, прежде чем приступать к ним, чтобы не испортить их дизайн или клей от разрыхления.

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