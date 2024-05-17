Дуже важливо підгодовувати моркву, оскільки вона використовують поживні речовини у ґрунті для зростання та виробництва продуктів харчування.

Просте органічне добриво для моркви можна приготувати удома, городники озвучили рецепт.

Приготуйте ці прості органічні добрива для моркви будинку, використовуючи повсякденні інгредієнти, щоб ви могли годувати свої рослини природним шляхом та вирощувати набагато більше овочів.

Картопляна вода. Коли ви відварите картопля, вода, що залишилася, буде повна крохмалю і корисних поживних речовин для вашої моркви. Переконайтеся, що ви додали сіль, і дайте воді повністю охолонути.

Вода з яєчної шкаралупи. Не виливайте воду, що залишилася після варіння яєць. Дайте йому охолонути і використовуйте його для підживлення та поливу моркви.

Це таке просте органічне добриво! Ця вода додасть у ґрунт невелику кількість живильного кальцію.

Ви також можете відварити яєчну шкаралупу, що залишилася, яка була тріснута для смаження яєць або використовувалася для випічки. Потім роздавіть яєчну шкаралупу і додайте її в компост для отримання додаткового кальцію або посипте моркву як природний засіб боротьби зі шкідниками, щоб відлякати слимаків та равликів.

Рослинна вода. Повторно використовуйте воду, що залишилася від варіння або приготування на пару овочів, як натуральне органічне добрива для моркви. Для більшості овочів, які ви варите чи готуєте на пару, воду можна використовувати для добрива рослин.

Кавова гуща. Використана кавова гуща відмінно підходить для саду і може покращити харчування ваших рослин та моркви, одночасно створюючи здоровий ґрунт. Використана кавова гуща (відфільтрована через воду) має майже нейтральний рівень pH).

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