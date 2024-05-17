Очень важно подкармливать морковь, поскольку она используют питательные вещества в почве для роста и производства продуктов питания.

Простое органическое удобрение для моркови можно приготовить дома, огородники озвучили рецепт.

Приготовьте эти простые органические удобрения для моркови дома, используя повседневные ингредиенты, чтобы вы могли кормить свои растения естественным путем и выращивать гораздо больше овощей.

Картофельная вода. Когда вы отварите картофель, оставшаяся вода будет полна крахмала и полезных питательных веществ для вашей моркови. Убедитесь, что вы не добавили соль, и дайте воде полностью остыть.

Вода из яичной скорлупы. Не выливайте воду, оставшуюся после варки яиц. Дайте ему остыть и используйте его для подкормки и полива моркови.

Это такое простое органическое удобрение! Эта вода добавит в почву небольшое количество питательного кальция.

Вы также можете отварить оставшуюся яичную скорлупу, которая была треснута для жарки яиц или использовалась для выпечки. Затем раздавите яичную скорлупу и добавьте ее в компост для получения дополнительного кальция или посыпьте морковь в качестве естественного средства борьбы с вредителями , чтобы отпугнуть слизней и улиток.

Растительная вода. Повторно используйте воду, оставшуюся от варки или приготовления на пару овощей, в качестве натурального органического удобрения для моркови. Для большинства овощей, которые вы варите или готовите на пару, воду можно использовать для удобрения растений.

Кофейная гуща. Использованная кофейная гуща отлично подходит для сада и может улучшить питание ваших растений и моркови, одновременно создавая здоровую почву. Использованная кофейная гуща (отфильтрованная через воду) имеет почти нейтральный уровень pH).

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