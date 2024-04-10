Морковь — один из наших основных овощей, но знаете ли вы, что ее выращивают и собирают уже около 5000 лет.

Со временем были разработаны сорта моркови с более сладкими на вкус стержневыми корнями, которые также употреблялись в пищу.

Независимо от того, какой сорт моркови вы выращиваете, этот овощ богат антиоксидантами и витаминами А, В6 и К, а это значит, что они определенно достойны места на вашем овощном грядке.

Как выращивать морковь?

Выберите солнечное место и посейте морковь в почву примерно на 20 см, чтобы она была рыхлой и рассыпчатой.

Одновременно добавьте немного старого навоза или компоста (свежий навоз может сжечь новые побеги и вызвать деформацию). Удалите из почвы все камни, старые куски дерева или корни, чтобы свести к минимуму разветвление или деформацию корней моркови во время их роста.

Всегда сейте семена моркови прямо в почву, так как рассада моркови плохо пересаживается. Семена моркови мелкие, поэтому смешайте их с небольшим количеством песка, чтобы их было легче разложить при посеве.

Следите за тем, чтобы не засыпать семена моркви слишком большим количеством почвы. Прорастание происходит медленно (около 3 недель), и семенам в этот период необходима постоянная влажность, поэтому следите за тем, чтобы почва не пересыхала.

Когда растения моркови достигнут высоты около 8 см, проредите те, которые растут близко друг к другу, поскольку каждой моркови нужно достаточно места для развития корня.

Хороший трюк — смешать семена редиса и моркови с песком при посеве. Редис прорастает первым, разрушая поверхность почвы и облегчая проникновение моркови позже. Редис также созревает раньше и помогает при прореживании, поскольку вы собираете его раньше моркови.

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