Існує простий метод, який може допомогти вам очистити підгорілу каструлю та повернути їй стан нової.

Очистити підгорілу каструлю є дещо складним завданням, адже воно вимамагає багато часу та терпіння. Однак, ви все ж можете впоратися з цим, використавши простий метод.

Як очистити підгорілу каструлю

Перший крок, щоб очистити підгорілу каструлю - просто намочити її. Підгоріла, застигла їжа може виглядати страшно, але її часто легше видалити, ніж ви думаєте. Якщо 30 або більше хвилин замочування та обережного чищення губкою або нейлоновою щіткою не спрацювали, не хвилюйтеся. Ви все ще маєте багато інших варіантів із легкодоступними миючими засобами, такими як харчова сода та оцет, таблетка мила для посудомийної машини, сталева стружка або миючий засіб для посуду.