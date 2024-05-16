Очистити підгорілу каструлю є дещо складним завданням, адже воно вимамагає багато часу та терпіння. Однак, ви все ж можете впоратися з цим, використавши простий метод.

Як очистити підгорілу каструлю

Перший крок, щоб очистити підгорілу каструлю - просто намочити її. Підгоріла, застигла їжа може виглядати страшно, але її часто легше видалити, ніж ви думаєте. Якщо 30 або більше хвилин замочування та обережного чищення губкою або нейлоновою щіткою не спрацювали, не хвилюйтеся. Ви все ще маєте багато інших варіантів із легкодоступними миючими засобами, такими як харчова сода та оцет, таблетка мила для посудомийної машини, сталева стружка або миючий засіб для посуду.

Обов’язково прочитайте інструкції виробника, щоб переконатися, що ваш підхід підходить для вашого горщика.

каструля

Як замочити каструлю

Замочування — ваша перша, найпростіша та найефективніша стратегія, щоб очистити підгорілу каструлю. Наповніть каструлю водою негайно, якщо можете. Навіть якщо ви хочете поїсти, перш ніж взятися за посуд, просто дайте пригорілій сковороді трохи охолонути, а потім замочіть її, перш ніж сісти обідати. Підгоріла їжа природним чином розпушиться, коли вбере воду. Також додайте кілька крапель мильного засобу для посуду. Мило є поверхнево-активною речовиною, тобто воно порушує поверхневий натяг води та дозволяє їй проникати глибше. Ось що саме потрібно зробити:

Крок перший: додайте воду. Коли вона перестане гаряче, за допомогою лопатки зішкрібте залишки їжі, додайте в каструлю гарячої або окропу разом із бризком мила.

Крок другий: зішкрібіть та намочіть. Кілька разів протріть шпателем обгорілі шматочки, щоб вода краще проникла. Відставте каструлю принаймні на 30 хвилин або на ніч.

Крок третій: скраб. Вилийте воду та обережно потріть губкою або щіткою для чищення невеликими круговими рухами протягом принаймні хвилини.

каструля

Крок четвертий: промийте. Коли вам вдалося очистити підгорілу каструлю, промийте її і проаналізуйте результати. Якщо обвуглена поверхня зникла або майже зникла, а поверхня не забарвилася, все готово; просто швидко вимийте його та прополощіть. Якщо ні, або намочіть його ще раз, або перейдіть до однієї з наведених нижче технік.

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