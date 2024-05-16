Очистити підгорілу каструлю є дещо складним завданням, адже воно вимамагає багато часу та терпіння. Однак, ви все ж можете впоратися з цим, використавши простий метод.
Як очистити підгорілу каструлю
Обов’язково прочитайте інструкції виробника, щоб переконатися, що ваш підхід підходить для вашого горщика.
Як замочити каструлю
Замочування — ваша перша, найпростіша та найефективніша стратегія, щоб очистити підгорілу каструлю. Наповніть каструлю водою негайно, якщо можете. Навіть якщо ви хочете поїсти, перш ніж взятися за посуд, просто дайте пригорілій сковороді трохи охолонути, а потім замочіть її, перш ніж сісти обідати. Підгоріла їжа природним чином розпушиться, коли вбере воду. Також додайте кілька крапель мильного засобу для посуду. Мило є поверхнево-активною речовиною, тобто воно порушує поверхневий натяг води та дозволяє їй проникати глибше. Ось що саме потрібно зробити:
Крок перший: додайте воду. Коли вона перестане гаряче, за допомогою лопатки зішкрібте залишки їжі, додайте в каструлю гарячої або окропу разом із бризком мила.
Крок другий: зішкрібіть та намочіть. Кілька разів протріть шпателем обгорілі шматочки, щоб вода краще проникла. Відставте каструлю принаймні на 30 хвилин або на ніч.
Крок третій: скраб. Вилийте воду та обережно потріть губкою або щіткою для чищення невеликими круговими рухами протягом принаймні хвилини.
Крок четвертий: промийте. Коли вам вдалося очистити підгорілу каструлю, промийте її і проаналізуйте результати. Якщо обвуглена поверхня зникла або майже зникла, а поверхня не забарвилася, все готово; просто швидко вимийте його та прополощіть. Якщо ні, або намочіть його ще раз, або перейдіть до однієї з наведених нижче технік.
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