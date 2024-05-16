Очистить подгоревшую кастрюлю несколько сложной задачей, ведь она требует много времени и терпения. Однако вы все же можете справиться с этим, используя простой метод.
Как очистить подгоревшую кастрюлю
Обязательно прочтите инструкции производителя, чтобы убедиться, что ваш подход подходит для вашего горшка.
Как замочить кастрюлю
Замачивание – ваша первая, самая простая и эффективная стратегия, чтобы очистить подгоревшую кастрюлю. Наполните кастрюлю водой немедленно, если можете. Даже если вы хотите поесть, прежде чем взяться за посуду, просто дайте пригоревшей сковороде немного охладиться, а затем замочите ее, прежде чем сесть обедать. Подгоревшая пища естественным образом разрыхлет, когда впитает воду. Добавьте также несколько капель мыльного средства для посуды. Мыло является поверхностно-активным веществом, то есть оно нарушает поверхностное натяжение воды и позволяет ему проникать глубже. Вот что именно нужно сделать:
Шаг первый: добавьте воду . Когда она перестанет горячо, с помощью лопатки соскоблите остатки пищи, добавьте в кастрюлю горячую или кипяток вместе с брызгом мыла.
Шаг второй: соскребите и намочите . Несколько раз протрите шпателем обгоревшие кусочки, чтобы вода лучше проникла. Отставьте кастрюлю по крайней мере на 30 минут или ночью.
Шаг третий: скраб . Вылейте воду и осторожно потрите губкой или щеткой для чистки небольшими круговыми движениями в течение как минимум минуты.
Шаг четвертый: промойте . Когда вам удалось очистить подгоревшую кастрюлю, промойте ее и проанализируйте результаты. Если обугленная поверхность исчезла или почти исчезла, а поверхность не окрасилась, все готово; просто быстро вымойте его и прополощите. Если нет, либо намочите его еще раз, либо перейдите к одной из следующих техник.
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