Очистить подгоревшую кастрюлю несколько сложной задачей, ведь она требует много времени и терпения. Однако вы все же можете справиться с этим, используя простой метод.

Как очистить подгоревшую кастрюлю

Первый шаг, чтобы очистить подгоревшую кастрюлю – просто намочить ее. Подгоревшая, застывшая пища может выглядеть страшно, но ее часто удалить легче, чем вы думаете. Если 30 или более минут замачивания и осторожной чистки губкой или нейлоновой щеткой не сработали, не беспокойтесь. Вы все еще имеете много других вариантов с легкодоступными моющими средствами, такими как сода и уксус, таблетка мыла для посудомоечной машины, стальная стружка или моющее средство для посуды.