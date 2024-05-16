Ваше щоденне читання Таро по одній карті для всіх знаків зодіаку вже тут на 16 травня із передбаченням із використанням нумерології та астрології.

Щоденне читання Таро по одній карті та гороскоп для всіх знаків зодіаку на 16 травня складено астрологами.

Дізнайтеся, що готує щоденне читання карт Таро вашого знака зодіаку 16 травня.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Паж Жезлов

Повідомляти новини — це чудово, коли вони добрі, але коли доводиться розчарувати друга — не так уже й чудово.

Ви можете бути носієм поганих новин, і це може виявитися для вас так само важко, як і для того, кому вам доведеться повідомити щось неприємне.

Незважаючи на те, що м'який рятівник не обов'язково є вашою сильною стороною, ви можете постаратися виявити якнайбільше співчуття, щоб пом'якшити удар.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов.

Ніхто не любить змін. Ви намагалися зберегти певний рівень стабільності, незважаючи на те, що відбувається.

Ви можете не знати всіх подробиць передісторії, тому вам важко навіть передбачити, коли ще один ривок килима піде у вас з-під ніг.

Це вимагатиме від вас сили та гнучкості. Час рухається вперед і незабаром ці зміни залишаться позаду, і життя повернеться до нормального русла.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклею, перевернута.

Ваша охорона посилилася, і ви справді засмучені всім, що відбувається зараз.

Ви більше не хочете, щоб вам завдавали біль, і очевидно, що ви емоційно залишили життя – принаймні у тому, що стосується любові.

Немає нічого поганого у тому, щоб захистити своє серце. Добре мати межі, що захищають тебе. Коли ви будете готові відмовитись від них, ви дізнаєтесь.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Колесо Фортуни.

Життя кумедне. Коли ви думаєте, що ваш успіх закінчився, ви отримуєте перемогу, і ваш настрій змінюється.

Тепер, коли ваш настрій піднятий, нагадайте собі, що часто все не так, як здається, і вам не потрібно занадто турбуватися про те, що ваше життя ніколи не стане кращим. Так завжди буває.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернута.

Чутливість потрібна. Коли ви маєте справу з емоціями інших людей, може бути важко зрозуміти їхню точку зору, якщо ви не пройшли милю на їхньому місці.

Сьогодні попросіть їх пояснити свою ситуацію докладніше. Ви будете дуже здивовані тим, як швидко люди відкриваються вам і наскільки глибоко ви ростете у своєму розумінні.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Сімка Жезлів.

Це тільки початок, і старти рідко бувають ідеальними, але вони прекрасна частина життя і вашої подорожі. Можливо, зараз ви не довіряєте собі.

Ви все ще вивчаєте основи в ході справи. Згодом ви ставатимете все більш і більш впевненими в собі і дізнаєтеся, в чому ви сильні, а де вам потрібно зосередити більше уваги.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Карта Таро: Двійка Кубків.

У тебе так багато справ. Крім жонглювання своїми проектами, ви також намагаєтеся керувати своїм ставленням до свого життя у його нинішньому вигляді.

Турбота про себе зараз буде для вас дуже важливою. Можливо, ви навіть не відчуваєте, що у вас є цей час, але зробіть це пріоритетом.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Корольова Меч.

Ви знову самотні, і ось ви у цьому великому світі намагаєтеся розібратися у побаченнях і у всьому, що пов'язане з недавнім розлученням.

Часом це дуже збиває з пантелику, але трохи захоплююче. Вам не обов'язково одразу кидатися у справу повністю.

Повільно повертайтеся в це нове життя, поки ви знову не зрозумієте себе.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Карта Таро: Четвірка Меч.

Усі знову збираються кудись гуляти, а ви звикли залишатися вдома.

Це трохи лякає, але частина тебе навчилася любити це тихе життя, сповнене самоти і спокою.

Це не те, від чого ви хочете відмовитись без вагомої причини. Отже, будьте вибірковими.

Вам не потрібно робити нічого, чого ви не готові. Живіть за своїми правилами.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Корольова Пентаклей, перевернута.

День рухається швидко, і ви всюди гасите пожежі.

Здається, що останнім часом ти всім потрібний, і це чудове почуття частково тому, що ти знаєш, що люблять тебе. Є й зворотний бік: ви готові до частування чи чогось менш стресового.

У цей момент вам потрібно вимкнути телефон. Зачекайте, перш ніж відповісти на інше текстове повідомлення. Зробіть паузу і відпустіть стрес дня.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Карта Таро: Маг.

Ви настільки талановиті. Звичайно, всі захоплюються тим, що ви робите, і ніхто інший не може робити те саме, що ви.

У вас є "речі", і саме так ви збираєтеся згорнути гори у своєму житті.

Настав час поквапитися та здійснити те, про що ви мріяли.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Десятка Меч.

Боляче, коли хтось, кого ти любиш, підвів тебе. Ви віддали їм усю свою любов і довіру, а у відповідь отримали лише розчарування.

Можливо, ви не готові пробачити їм весь завданий вам біль – принаймні не зараз – але врешті-решт це станеться… ви зцілитеся.

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