Ваше ежедневное чтение Таро по одной карте для всех знаков зодиака уже здесь на 16 мая с предсказанием с использованием нумерологии и астрологии.

Ежедневное чтение Таро по одной карте и гороскоп для всех знаков зодиака на 16 мая составлен астрологами.

Узнайте, что готовит вам ежедневное чтение карт Таро вашего знака зодиака 16 мая.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Карта Таро: Паж Жезлов

Сообщать новости — это здорово, когда они хорошие, но когда приходится разочаровать друга — не так уж и чудесно.

Вы можете быть носителем плохих новостей, и это может оказаться для вас так же тяжело, как и для того, кому вам предстоит сообщить что-то неприятное.

Несмотря на то, что мягкий избавитель не обязательно является вашей сильной стороной, вы можете постараться проявить как можно больше сострадания, чтобы смягчить удар.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Карта Таро: Пятерка Жезлов.

Никто не любит перемен. Вы пытались сохранить определенный уровень стабильности, несмотря на то, что происходит.

Вы можете не знать всех подробностей предыстории, поэтому вам трудно даже предсказать, когда еще один рывок ковра уйдет у вас из-под ног.

Это потребует от вас силы и гибкости. Время движется вперед и вскоре эти перемены останутся позади, и жизнь вернется в нормальное русло.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Карта Таро: Четверка Пентаклей, перевернутая.

Ваша охрана усилилась, и вы действительно расстроены всем, что происходит сейчас.

Вы больше не хотите, чтобы вам причиняли боль, и очевидно, что вы эмоционально покинули жизнь – по крайней мере, в том, что касается любви.

Нет ничего плохого в том, чтобы защитить свое сердце. Хорошо иметь границы, которые защищают тебя. Когда вы будете готовы отказаться от них, вы узнаете.

Рак (21 июня – 22 июля)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Жизнь забавна. Когда вы думаете, что ваша удача закончилась, вы получаете победу, и ваше настроение меняется.

Теперь, когда ваше настроение приподнято, напомните себе, что часто все не так, как кажется, и вам не нужно слишком беспокоиться о том, что ваша жизнь никогда не станет лучше. Так всегда бывает.

Лев (23 июля – 22 августа)

Карта Таро: Королева Жезлов, перевернутая.

Чувствительность необходима. Когда вы имеете дело с эмоциями других людей, может быть трудно понять их точку зрения, если вы не прошли милю на их месте.

Сегодня попросите их объяснить свою ситуацию более подробно. Вы будете очень удивлены тем, как быстро люди открываются вам и насколько глубоко вы растете в своем понимании.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Карта Таро: Семерка Жезлов.

Это только начало, и старты редко бывают идеальными, но они — прекрасная часть жизни и вашего путешествия. Возможно, сейчас вы не доверяете себе.

Вы все еще изучаете основы по ходу дела. Со временем вы будете становиться все более и более уверенными в себе и узнаете, в чем вы сильны, а где вам нужно сосредоточить больше внимания.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Карта Таро: Двойка Кубков.

У тебя так много дел. Помимо жонглирования своими проектами, вы также пытаетесь управлять своим отношением к своей жизни в ее нынешнем виде.

Забота о себе сейчас будет для вас очень важна. Возможно, вы даже не чувствуете, что у вас есть на это время, но сделайте это приоритетом.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Карта Таро: Королева Мечей.

Вы снова одиноки, и вот вы в этом большом мире пытаетесь разобраться в свиданиях и во всем, что связано с недавним разводом.

Временами это очень сбивает с толку, но немного увлекательно. Вам не обязательно сразу бросаться в дело полностью.

Медленно возвращайтесь в эту новую жизнь, пока вы снова не поймете себя.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Карта Таро: Четверка Мечей.

Все снова собираются куда-то гулять, а вы привыкли оставаться дома.

Это немного пугает, но часть тебя научилась любить эту тихую жизнь, полную уединения и покоя.

Это не то, от чего вы хотите отказаться без веской причины. Итак, будьте избирательны.

Вам не нужно делать ничего, к чему вы не готовы. Живите по своим правилам.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Карта Таро: Королева Пентаклей, перевернутая.

День движется быстро, и вы повсюду тушите пожары.

Кажется, что в последнее время ты всем нужен, и это прекрасное чувство отчасти потому, что ты знаешь, что тебя любят. Есть и обратная сторона: вы готовы к угощению или чему-то менее стрессовому.

В этот момент вам нужно выключить телефон. Подождите, прежде чем ответить на другое текстовое сообщение. Сделайте паузу и просто отпустите стресс дня.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Карта Таро: Маг.

Вы настолько талантливы. Конечно, все восхищаются тем, что вы делаете, и никто другой не может делать то же, что и вы.

У вас есть «вещи», и именно так вы собираетесь свернуть горы в своей жизни.

Пришло время поторопиться и осуществить то, о чем вы мечтали.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Карта Таро: Десятка Мечей.

Больно, когда кто-то, кого ты любишь, подвел тебя. Вы отдали им всю свою любовь и доверие, а в ответ получили только разочарование.

Возможно, вы не готовы простить им всю причиненную вам боль – по крайней мере, не сейчас – но в конце концов это произойдет… вы исцелитесь.

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