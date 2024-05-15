Клієнтка "ПриватБанку" поділилась, що рік тому банк відмовив в обслуговуванні без пояснення причини, після цього їй навязали кредит.

"ПриватБанк" часто потрапляє в неприємні ситуації через скарги своїх клієнтів. Цього разу українка розповіла, про нав'язаний банком кредит після остаточного розірвання обслуговування із фінустановою. Така скарга з'явилась на офіційному сайті Мінфіну.

Клієнтка "ПриватБанку" поділилась, що рік тому банк відмовив в обслуговуванні без пояснення причини. Після цього "ПриватБанк" перерахував кошти в інший банк, тобто був час для взаємних розрахунків, але сталися проблеми.

"ПриватБанк" десь помилився, чи неправильно перерахував кошти за еквайрінг чи якусь комісію не врахував, і оформив це як борг в розмірі 118 грн і оформив це як кредит. Крім того, подав в бюро кредитних історій. Маємо, кредит після закриття рахунку, зіпсовану кредитну історію і відповідь банку, що потрібно чекати, куди кошти перерахувати", - пояснила клієнтка "ПриватБанк".

В "ПриватБанк" повідомили, що банк працює виключно в рамках чинного законодавства та нормативно-правовими актами Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності.

"ПриватБанк" уточнив, що отримати реквізити для погашення наявного боргу за потреби Ви можете звернувшись в чат-онлайн на офіційному сайті банку pb.ua/chat або по дзвінку за номером 3700.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт Приватбанку розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що ПриватБанк позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що ПриватБанк без причин закрив рахунки українця, спалахнув скандал.