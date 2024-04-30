Українці "ПриватБанк" скаржаться, що фінустанова блокує рахунки з різних причин - зокрема, може призупинити банківські послуги клієнтам.

Клієнти "ПриватБанку" скаржаться, що фінустанова блокує рахунки з різних причин. Варто зазначити, що в Україні доволі часто блокують банківські рахунки громадян, зокрема, і через благодійні збори коштів. Відгук, щодо такої ситуації опублікували на сайті Мінфін.

Проте існує процедура, за допомогою якої можна уникнути блокування. Про це розповіла керівниця департаменту міжнародних переказів ПриватБанку Марія Страшко Мінфіну.

Клієнт "ПриватБанк" повідомив, що банк без попередження заблокував його фіз і фоп акаунти, позбавивши можливості зворотнього зв’язку. При цьому одна з банківських карток використовувалась виключно для збору військовим. З іншої картки чоловік донатив. Саме після одного з таких переказів, "ПриватБанк" заблокував йому рахунки.

В "ПриватБанк" пояснили, що існує процедура, за допомогою якої можна уникнути блокування.

Особа повинна звернутися до банку за допомогою телефонного дзвінка на номер 3700, чату-онлайн або особисто завітавши до відділення, щоб представити підтвердження мети збору коштів.

Це може бути документ, посилання у соціальних мережах або інше джерело інформації про збір. Після перевірки "ПриватБанк" надає можливість цьому клієнту здійснювати збір без обмежень.

Час, необхідний для опрацювання звернення клієнта "ПриватБанк", може варіюватися від кількох хвилин до 24 годин. У деяких випадках цей процес може зайняти більше часу, якщо потрібна додаткова інформація від клієнта.

Для проведення збору коштів статус волонтера не обов'язковий для клієнтів. Встановлення статусу "Волонтер" вимагає більшої кількості підтверджувальних даних, детальний перелік яких клієнт отримує індивідуально після обробки звернення.

Останні новини України:

Нагадаємо, клієнт Приватбанку розкритикував роботу кол-центру установи.

Як Politeka.net повідомляла, що ПриватБанк позбавив пенсіонерку заслужених виплат.

Також Politeka.net писала, що ПриватБанк без причин закрив рахунки українця, спалахнув скандал.