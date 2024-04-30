Украинцы "ПриватБанк" жалуются, что финучреждение блокирует счета по разным причинам – в частности может приостановить банковские услуги клиентам.

Клиенты "ПриватБанка" жалуются, что финучреждение блокирует счета по разным причинам. Стоит отметить, что в Украине часто блокируют банковские счета граждан, в частности, и через благотворительные сборы средств. Отзыв о такой ситуации опубликовали на сайте Минфин.

Однако существует процедура, с помощью которой можно избежать блокировки. Об этом рассказала руководитель департамента международных переводов ПриватБанка Мария Страшко Минфина .

Клиент "ПриватБанка" сообщил, что банк без предупреждения заблокировал его физ и фоп аккаунты, лишив возможности обратной связи. При этом одна из банковских карт использовалась исключительно для сбора военным. С другой карты мужчина донатив. Именно после одного из таких переводов "ПриватБанк" заблокировал ему счета.

В "ПриватБанке" объяснили, что существует процедура, с помощью которой можно избежать блокировки.

Лицо должно обратиться в банк с помощью телефонного звонка на номер 3700, чат-онлайн или лично посетив отделение, чтобы представить подтверждение цели сбора средств.

Это может быть документ, ссылка в социальных сетях или другой источник информации о сборе. После проверки ПриватБанк предоставляет возможность этому клиенту осуществлять сбор без ограничений.

Время, необходимое для обработки обращения клиента "ПриватБанк", может варьироваться от нескольких минут до 24 часов. В некоторых случаях этот процесс может занять больше времени, если требуется дополнительная информация клиента.

Для сбора средств статус волонтера не обязателен для клиентов. Установление статуса "Волонтер" требует большего количества подтверждающих данных, подробный перечень которых клиент получает индивидуально после обработки обращения.

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