Клиентка "ПриватБанка" поделилась, что год назад банк отказал в обслуживании без объяснения причин, после чего ей навязали кредит.

"ПриватБанк" часто попадает в неприятные ситуации из-за жалоб своих клиентов. На этот раз украинка рассказала о навязанном банком кредите после окончательного расторжения обслуживания с финучреждением. Такая жалоба появилась на официальном сайте Минфина.

Клиентка ПриватБанка поделилась, что год назад банк отказал в обслуживании без объяснения причины. После этого "ПриватБанк" перечислил средства в другой банк, то есть было время для взаимных расчетов, но возникли проблемы.

"ПриватБанк" где-то ошибся, неправильно ли перечислил средства за эквайринг или какую-либо комиссию не учел, и оформил это как долг в размере 118 грн и оформил это как кредит. Кроме того, представил в бюро кредитных историй. Есть кредит после закрытия счета, испорченная кредитная история и ответ банка, что нужно ждать, куда средства перечислить", - пояснила клиентка "ПриватБанк".

В "ПриватБанке" сообщили, что банк работает исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно-правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности.

"ПриватБанк" уточнил, что получить реквизиты для погашения наличного долга при необходимости Вы можете обратившись в чат-онлайн на официальном сайте банка pb.ua/chat или по звонку по номеру 3700.

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