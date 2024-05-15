Дмитро Лазуткін, представник Міністерства оборони України, розповів, чи потрібно всім чоловікам обновити дані у ТЦК.

Для оновлення інформації в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають звернутися чоловіки віком від 18 до 60 років, які мають право на бронювання від мобілізації.

Про це під час телемарафону заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"Прибути до ТЦК так, потрібно. Закон, який набуде чинності від 18 травня, говорить нам про те, що всі військовозобов'язані мають уточнити свою дані в ТЦК або за допомогою електронного кабінету, або в ЦНАП. Тобто є три варіанти принаймні", - наголосив він.

Дмитро Лазуткін, речник Міністерства оборони України, рекомендує всім чоловікам, які мають підстави для відстрочки від мобілізації, такі як багатодітні батьки, оновити свої дані в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Це стосується навіть тих, хто не підлягає бронюванню.

Згідно з новим законом про мобілізацію, що набуде чинності 18 травня, дані слід оновити протягом наступних 60 днів, не очікуючи вручення повістки.

З початком дії закону про мобілізацію 18 травня, військовозобов'язані можуть оновити свої дані трьома способами: безпосередньо в територіальних центрах комплектування (ТЦК), через електронний кабінет, або в центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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