У разі невиконання цього обов'язку протягом 60 днів керівник територіального центру комплектування та служби призову має право звернутися до поліції.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, що був прийнятий Верховною Радою, чоловіки віком від 18 до 60 років мають з'явитися до територіальних військкоматів протягом 60 днів для оновлення своїх персональних даних, починаючи з 18 травня.

До цього моменту діють попередні правила мобілізації під час воєнного стану, які вимагають від військовозобов'язаних у певних ситуаціях відвідати військкомати.

Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років мають звернутися до військкомату у наступних випадках:

Зміна місця проживання в межах України;

Виїзд за кордон на термін до трьох днів;

Внесення змін до персональних даних;

Повідомлення про втрату військово-облікових документів;

Оновлення інформації в територіальному центрі комплектування;

Підтвердження права на отримання відстрочки.

З 18 травня згідно з новим законом, чоловіки вказаного віку повинні відвідати ТЦК, щоб уточнити такі персональні дані як адресу проживання, електронну пошту, номер телефону та інші відомості. Оновити цю інформацію можна також у Центрі надання адміністративних послуг чи через електронний кабінет призовника.

У випадку невиконання цього обов'язку протягом 60 днів, керівник територіального центру комплектування та служби призову має право звернутися до поліції для адміністративного затримання громадянина.

Якщо обов'язки не були виконані протягом 10 днів, територіальний центр комплектування та служба призову звертаються до суду з проханням про тимчасове обмеження права керування транспортними засобами до виконання або відкликання цієї вимоги.

Джерело: ТСН.

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