В случае невыполнения этой обязанности в течение 60 дней руководитель территориального центра комплектования и службы призыва имеет право обратиться в полицию.

Согласно новому закону о мобилизации, принятому Верховной Радой, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны явиться в территориальные военкоматы в течение 60 дней для обновления своих персональных данных, начиная с 18 мая.

До этого момента действуют предварительные правила мобилизации во время военного положения, требующие от военнообязанных в определенных ситуациях посетить военкоматы.

Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны обратиться в военкомат в следующих случаях:

Смена места жительства в пределах Украины;

Выезд за границу на срок до трех дней;

Внесение изменений в персональные данные;

Уведомление о потере военно-учетных документов;

обновление информации в территориальном центре комплектования;

Подтверждение права на получение отсрочки.

С 18 мая по новому закону мужчины указанного возраста должны посетить ТЦК, чтобы уточнить такие персональные данные как адрес проживания, электронную почту, номер телефона и другие сведения. Обновить эту информацию можно также в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет призывника.

В случае невыполнения этой обязанности в течение 60 дней руководитель территориального центра комплектования и службы призыва имеет право обратиться в полицию для административного задержания гражданина.

Если обязанности не были исполнены в течение 10 дней, территориальный центр комплектования и служба призыва обращаются в суд с просьбой о временном ограничении права на управление транспортными средствами до выполнения или отзыва этого требования.

Источник: ТСН .

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