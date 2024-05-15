Дмитрий Лазуткин, представитель Министерства обороны Украины, рассказал, нужно ли всем мужчиноам оновить данные в ТЦК.

Для обновления информации в территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны обратиться мужчины от 18 до 60 лет, имеющие право на бронирование от мобилизации.

Об этом во время телемарафона заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

"Прибыть в ТЦК так, нужно. Закон, который вступит в силу с 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК либо с помощью электронного кабинета, либо в ЦНАП. То есть есть три варианта по крайней мере", – подчеркнул он.

Дмитрий Лазуткин, представитель Министерства обороны Украины, рекомендует всем мужчинам, имеющим основания для отсрочки от мобилизации, такие как многодетные родители, обновить свои данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Это касается даже тех, кто не подлежит бронированию.

Согласно новому закону о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, данные следует обновить в течение следующих 60 дней, не дожидаясь вручения повестки.

С началом действия закона о мобилизации 18 мая военнообязанные могут обновить свои данные тремя способами: непосредственно в территориальных центрах комплектования (ТЦК), через электронный кабинет или в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

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