Настане час, коли вам таки доведеться очистити решітки духовки, оскільки довго дивитися на те, які вони брудні, ви не зможете. Ми розповімо вам, як правильно це зробити.

Як очистити решітки духовки за допомогою засобу для миття посуду

Ви можете очистити решітки духовки в раковині теплою водою з милом. (Якщо вам потрібно більше місця для чищення, ви також можете очистити решітки духовки у ванні — просто спершу постеліть рушники, щоб не подряпати). Для упорного бруду спробуйте спрей для посуду, який роз'їдає жир. Побризкайте на брудні решітки духової шафи спреєм для посуду і дайте їм постояти в раковині або ванні на кілька хвилин. Потріть стелажі середньою або важкою мочалкою (залежно від того, наскільки вони забруднені). Потім промийте решітки й дайте їм висохнути на столі або висушіть руками рушником, перш ніж знову поставити їх у духовку.

Як очистити решітки духовки за допомогою засобу для очищення духовки

Якщо ваші решітки особливо брудні (наприклад, пригоріла їжа та жир), можливо, краще спробувати засіб для чищення духовок. Ми завжди рекомендуємо спочатку знімати решітки з духовки. Майте на увазі, що деякі засоби для чищення духовок можуть пошкодити дерев’яні або кам’яні поверхні. Накрийте своє робоче місце кількома шарами газети або чистими стелажами десь на вулиці.

Розпиліть засіб для чищення решітки духовки, залиште на 30 секунд, потім протріть вологою тканиною. Миючий засіб чудово підходить, щоб точково очистити решітки духовки, його можна розпорошувати безпосередньо в духовку, якщо вона повністю охолоне.

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