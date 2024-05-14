Настанет время, когда вам придется очистить решетки духовки, поскольку долго смотреть на то, какие они грязные, вы не сможете. Мы расскажем вам, как правильно это сделать.

Как очистить решетки духовки с помощью средства для мытья посуды

Вы можете очистить решетки духовки в раковине теплой водой с мылом. (Если вам нужно больше места для чистки, вы также можете очистить решетки духовки в ванной — просто сперва постелите полотенца, чтобы не поцарапать). Для упорной грязи попробуйте спрей для посуды, которая разъедает жир. Побрызгайте на грязные решетки духового шкафа спреем для посуды и дайте им постоять в раковине или ванне на несколько минут. Потрите стеллажи средней или тяжелой мочалкой (в зависимости от того, насколько они загрязнены). Затем промойте решетки и дайте им высохнуть на столе или высушите руками полотенцем, прежде чем снова поставить их в духовку.

Как очистить решетки духовки с помощью средства для очищения духовки

Если ваши решетки особенно грязные (например, пригоревшая пища и жир), возможно, лучше попробовать чистящее средство. Мы всегда рекомендуем сначала снимать решетки из духовки. Имейте в виду, что некоторые чистящие духовки могут повредить деревянные или каменные поверхности. Накройте свое рабочее место несколькими слоями газеты или чистыми стеллажами где-нибудь на улице.

Распылите чистящее средство решетки духовки, оставьте на 30 секунд, затем протрите влажной тканью. Моющее средство отлично подходит, чтобы точечно очистить решетки духовки, его можно распылять непосредственно в духовку, если она полностью остынет.

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