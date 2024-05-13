Представник Міністерства оборони пояснив, що для мобілізації транспортних засобів ТЦК буде потрібно рішення місцевих державних адміністрацій.

СБУ, ТЦК та підрозділи розвідувальних органів вилучатимуть особистий транспорт з метою задоволення потреб Сил оборони. Речник Міністерства оборони України, старший лейтенант Дмитро Лазуткін розповів, як відбуватиметься мобілізація транспортних засобів.

Зокрема, представник Міністерства оборони пояснив, що для мобілізації транспортних засобів використовуються ТЦК, центральні управління або регіональні органи СБУ, відповідні підрозділи розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, які оформлюються відповідними розпорядженнями.

"Це також можуть бути трактори, самохідні сільськогосподарські, дорожньо-будівельні машини, сільськогосподарська техніка ", — додав Лазуткін.

Він також уточнив, що процес вилучення та передачі транспорту документується за допомогою актів приймання-передачі, де фіксуються відомості про власника, технічний стан транспортного засобу, його залишкову вартість та інші важливі дані.

Додатково він зазначив, що транспортні засоби мають бути повернуті власникам протягом 30 календарних днів після оголошення демобілізації.

"Приймання передачі транспортних засобів, залучених під час мобілізації та їх повернення після оголошення демобілізації, здійснюється на підставі актів приймання-передачі, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби", — додав Дмитро Лазуткін.

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