Представитель Министерства обороны пояснил, что для мобилизации транспортных средств ТЦК понадобится решение местных государственных администраций.

СБУ, ТЦК и подразделения разведывательных органов будут изымать личный транспорт для удовлетворения потребностей Сил обороны. Спикер Министерства обороны Украины, старший лейтенант Дмитрий Лазуткин рассказал, как будет происходить мобилизация транспортных средств.

В частности представитель Министерства обороны пояснил, что для мобилизации транспортных средств используются ТЦК, центральные управления или региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины на основании решений местных государственных администраций, которые оформляются соответствующими распоряжениями.

"Это также могут быть тракторы, самоходные сельскохозяйственные, дорожно-строительные машины, сельскохозяйственная техника", – добавил Лазуткин.

Он также уточнил, что процесс изъятия и передачи транспорта документируется с помощью актов приема-передачи, где фиксируются сведения о владельце, техническом состоянии транспортного средства, его остаточной стоимости и других важных данных.

Дополнительно он отметил, что транспортные средства должны быть возвращены владельцам в течение 30-ти календарных дней после объявления демобилизации.

"Прием передачи транспортных средств, привлеченных во время мобилизации и их возврат после объявления демобилизации, осуществляется на основании актов приема-передачи, в которых указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной стоимости и другие необходимые сведения, позволяющие идентифицировать транспортные средства", – добавил Дмитрий Лазуткин.

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