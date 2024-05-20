Мобілізація засуджених в Україні викликає серйозні сумніви серед громадян, оскільки вважається, що воєнний стан не повинен стати приводом для зняття всіх обмежень з ув'язнених. З цього приводу висловився міністр юстиції України Денис Малюська та розповів, кого саме з ув'язнених можуть мобілізувати.

На запитання журналістів, чи можуть бути залучені до Збройних сил України (за потреби) всі засуджені (навіть сексуальні маніяки й засуджені до довічного ув'язнення серійні вбивці), Малюська відповів, що таких осіб "можна і залишити в місцях покарання".

Під час обговорення мобілізації засуджених, міністр юстиції України Денис Малюська згадав, що залучення до армії може стосуватися осіб, засуджених за вбивства.

"І після десятків років у в'язниці - зараз психологічний портрет людини не має нічого спільного з людиною, яка вбила в 18-19 років. Це підтвердить будь-який психолог", - наголосив міністр.

Малюська додав, що у молодому віці, на момент вчинення злочину, мозок людини ще не до кінця сформований, а психіка може бути нестабільною, що потребує особливого підходу при розгляді питання мобілізації.

"Тому це велика проблема. Не в останню чергу я дуже агітую за мобілізацію ув'язнених і засуджених через те, щоб в тому числі не порушувати нормативи за кількістю людей на певну площу", - зауважив урядовець.

Джерело: BBC.

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