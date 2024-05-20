Мобилизация осужденных в Украине вызывает серьезные сомнения у граждан, поскольку считается, что военное положение не должно стать поводом для снятия всех ограничений с заключенных. По этому поводу высказался министр юстиции Украины Денис Малюска и рассказал, кого из заключенных могут мобилизовать.

На вопрос журналистов, могут ли быть вовлечены в Вооруженные силы Украины (при необходимости) все осужденные (даже сексуальные маньяки и приговорены к пожизненному заключению серийные убийцы), Малюска ответил, что таких лиц "можно и оставить в местах наказания".

Во время обсуждения мобилизации осужденных министр юстиции Украины Денис Малюска вспомнил, что привлечение в армию может касаться лиц, осужденных за убийства.

"И после десятков лет в тюрьме - сейчас психологический портрет человека не имеет ничего общего с человеком, убившим в 18-19 лет. Это подтвердит любой психолог", - подчеркнул министр.

Малюска добавил, что в молодом возрасте, к моменту совершения преступления, мозг человека еще не до конца сформирован, а психика может быть нестабильной, что требует особого подхода при рассмотрении вопроса мобилизации.

"Поэтому это большая проблема. Не в последнюю очередь я очень агитирую за мобилизацию заключенных и осужденных из-за того, чтобы в том числе не нарушать нормативы по количеству людей на определенную площадь", - отметил чиновник.

Источник: BBC.

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