У мережі розгорівся черговий скандал на тлі того, що відомого співака Дмитра Монатіка, відпустили ТЦК після огляду документів.

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як працівники ТЦК спілкуються із відомим співаком Дмитром Монатіком. Артист прокоментував ці кадри у своєму Інстаграмі. На тлі ситуації розгорівся скандал в коментарях під відповідним дописом.

Сам Монатік підтверджує те, що його справді зупинили працівники ТЦК на Хрещатику у Києві.

"Бачу, що по ЗМІ розлітається це відео. Так, це правда. Представники ТЦК дійсно зупинили мене на Хрещатику, ввічливо спитали чи оновив дані та попросили на перевірку військовий квиток. На військовому обліку стою. Дані поновив", - пише артист.

Також Дмитро зазначає, що його перевіряють уже не вперше. Цього разу, як і всі попередні, його відпустили після перевірки.

"Це вже не перша перевірка, адже я багато їжджу між українськими містами і такі перевірки проходять постійно, як і для всіх громадян України. Після того, як перевірили дані та облік — відпустили", - пояснює він.

У коментарях громадяни обурилися щодо такого стану подій. Мовляв, чому медійних людей ТЦК відпускають, а звичайних - ні:

"Шанс, що Монатіка запакують в буса, як інших «звичайних» хлопців, дорівнює Нулю";

"Можна поцікавитись як вас після оновлення даних і проходження ВЛК відпустили? Це просто черговий і дешевий ролик від 95 кварталу...";

"То 27 річний синуля Мосейчук «має свій вибір», а наші діти - ні; то Монатіка ввічливо відпускають, а інших - ні…";

"А можете будь ласка пояснити як після оновлення даних після ВЛК Вас не мобілізували?

Чому інші придатні до військової служби, а Вас відпустили?";

"Подвійні стандарти! Бомонд та медійні особи живе своє життя, а прості люди в окопах третій рік, бронь поробили і відсиджуються".