В сети разгорелся очередной скандал на фоне того, что известного певца Дмитрия Монатика отпустили ТЦК после осмотра документов.

В сети появилось видео, на котором видно, как работники ТЦК общаются с известным певцом Дмитрием Монатиком. Артист прокомментировал эти кадры в своем Инстаграмме . На фоне ситуации разгорелся скандал в комментариях под ответным сообщением.

Сам Монатик подтверждает, что его действительно остановили работники ТЦК на Крещатике в Киеве.

"Вижу, что по СМИ разлетается это видео. Да, это правда. Представители ТЦК действительно остановили меня на Крещатике, вежливо спросили, обновил ли данные и попросили на проверку военный билет. На военном учете стою. Данные обновил", - пишет артист.

Также Дмитрий отмечает, что его проверяют уже не в первый раз. На этот раз, как и все предыдущие, он был отпущен после проверки.

"Это уже не первая проверка, ведь я много езжу между украинскими городами и такие проверки проходят постоянно, как и для всех граждан Украины. После того, как проверили данные и учет, отпустили", - объясняет он.

В комментариях граждане возмутились по поводу такого состояния событий. Мол, почему медийных людей ТЦК отпускают, а обычных – нет:

"Шанс, что Монатика упаковают в буса, как других "обычных" ребят, равен Нулю";

"Можно поинтересоваться, как вас после обновления данных и прохождения ВЛК отпустили? Это просто очередной и дешевый ролик от 95 квартала...";

"Так 27 летний сын Мосейчук «имеет свой выбор», а наши дети - нет; то Монатика вежливо отпускают, а других - нет…";

"А можете пожалуйста объяснить, как после обновления данных после ВЛК Вас не мобилизовали?

Почему другие пригодны к военной службе, а Вас отпустили?";

"Двойные стандарты! Бомонд и медийные лица живут свою жизнь, а простые люди в окопах третий год, бронь сделали и отсиживаются".