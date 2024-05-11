Українська телеведуча Наталія Мосейчук опинилася у черговому скандалі, пов'язаному з мобілізацією та війною.

У новому скандалі опинилася українська телеведуча Наталія Мосейчук. Після виходу її авторського проєкту, присвяченого обговоренню мобілізації в Україні, користувачі звинуватили Мосейчук у несправедливості, пише Звістка.

Підсумовуючи інтерв'ю з гостями студії, телеведуча зазначила, що більшість українських чоловіків, ймовірно, пройдуть військову медичну та психологічну оцінку, оскільки ситуація на фронті серйозна. Це вона сказала 2 травня у програмі "Тема Мосейчук".

Виявилося, що син Мосейчук проживає в Німеччині, що також викликало обурення деяких користувачів мережі. У подальшому Наталія Мосейчук підтвердила цей факт.

"Мій старший син, 25-річний Антон, за три з половиною роки до російської агресії у 2019 році, переїхав з України. Він навчався в Німеччині, отримавши там другу вищу освіту і зараз готується до вступу до аспірантури. Це його власний вибір і відповідальність, я на нього не впливала і не впливаю", - заявила Мосейчук. "Решта моєї родини залишається в Україні".

За словами Наталії, подібні атаки не вперше і вона має уявлення, хто може стояти за ними.

На ситуацію також відреагували користувачі соцмереж, які мають схожі думки щодо неї. Під статею про Мосейчук у Фейсбук користувачі пишуть:

"Багаті не йдуть воювати";

"Якщо вона не може, то нехай ТЦК змусить";

"Гарна мама. Погана людина";

"Вона тільки чужих бачить";

"Наташо, якщо не можеш вплинути на свого, то не впливай і на чужих дітей".

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