В новом скандале оказалась украинская телеведущая Наталья Мосейчук. После выхода ее авторского проекта, посвященного обсуждению мобилизации в Украине, пользователи обвинили Мосейчук в несправедливости, пишет Известие.
Подытоживая интервью с гостями студии, телеведущая отметила, что большинство украинских мужчин, вероятно, пройдут военную медицинскую и психологическую оценку, поскольку ситуация на фронте серьезная. Это она сказала 2 мая в программе "Тема Мосейчук".
Оказалось, что сын Мосейчук проживает в Германии, что также вызвало негодование некоторых пользователей сети. В дальнейшем Наталья Мосейчук подтвердила этот факт.
"Мой старший сын, 25-летний Антон, за три с половиной года до российской агрессии в 2019 году, переехал из Украины. Он учился в Германии, получив там второе высшее образование и готовится к поступлению в аспирантуру. Это его собственный выбор и ответственность". , я на него не влияла и не влияю", - заявила Мосейчук. "Остальные мои семьи остаются в Украине".
По словам Натальи, подобные атаки не впервые и у нее представление, кто может стоять за ними.
На ситуацию также отреагировали пользователи соцсетей, которые имеют схожие мнения по ней. Под статьей о Мосейчуке в Фейсбук пользователи пишут:
"Богатые не идут воевать";
"Если она не может, то пусть ТЦК заставит";
"Хорошая мама. Плохой человек";
"Она только чужих видит";
"Наташа, если не можешь повлиять на своего, то не влияй и на чужих детей".
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