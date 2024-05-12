Зірка кулінарного проекту "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла не лише історію про знаменитий пиріг, а й поділилася його бюджетним рецептом, який просто випробувати у себе вдома.

Переможниця та суддя шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська розповіла про легендарний пиріг, який ідеально підходить для всієї родини та готується досить просто. Бюджетний варіант сливового пирога Мартиновська представила на своїй сторінці у соціальній мережі, зауваживши, що дуже любить і сама його дегустувати.

Інгредієнти:

2/3 чашки цукру

1/2 чашки м'якого вершкового масла

Дрібка солі

2 великі курячі яйця

3/4 чашки пшеничного борошна

1/2 чашки мигдального борошна

1 чайна ложка розпушувача

Сливи, розрізані навпіл

Обкладинка

Цукор для посипання

Інструкції:

Попередньо розігрійте духовку до 170 градусів, одразу порадила "Мастер Шеф" Мартиновська. У мисці змішайте цукор, олію та сіль. Додайте яйця і добре збийте.

Поступово додайте пшеничне та мигдальне борошно, а потім розпушувач, продовжуючи збивати.

Викладіть тісто в змащену маслом форму для випічки. Покладіть половинки слив на тісто, посипте корицею та цукром.

"Мастер Шеф" Мартиновська додала, випікайте пиріг у розігрітій духовці близько 1 години, поки він не стане золотистим і не буде пропеченим наскрізь.

Подавайте пиріг теплим або прохолодним, насолоджуючись його ніжною кислинкою та ароматом кориці, зауважила "Мастер Шеф" Мартинівська

Останні новини України:

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська дала покращений рецепт фаршированих помідорів.

Як повідомляла Politeka, "Мастер Шеф" Володимир Ярославський дав рецепт смачного кисло-солодкого соусу.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" дав рецепт трендової страви для сніданку.