Якщо ви не готові вирощувати повноцінні ягідні грядки на городі, полуниця також добре росте у горщиках.

Навесні посадіть полуницю у звичайні горщики, підвісні кошики чи віконні ящики.

Деякі садівники вважають за краще використовувати теракотові горщики для полуниці.

Вам не потрібний город чи сад, щоб вирощувати полуницю. Горщики - це не вимагає особливого догляду та зручний спосіб вирощувати низькорослі рослини полуниці на балконах квартир, ганку або у внутрішніх двориках.

Щоб вирости від насіння до ягоди полуниці, їм потрібно від 60 до 90 днів.

Виберіть горщик, у якому достатньо місця для зростання коріння полуниці.

Полуниця не любить скупчення людей, тому помістіть по три (або близько того) рослини в кожен горщик і заберіть подалі.

Полуниця дає більший урожай, якщо вирощувати її на сонці. Помістіть горщик із полуницею в сонячне місце, де сонце світить вісім годин щодня. Якщо одна сторона затінена, повертайте горщик із полуницею кожні кілька днів.

Посадіть полуницю в горщик з фірмовим пухким і добре дренованим грунтом. Віддають перевагу суглинистому, слабокислому грунту.

Регулярно поливайте полуницю, як почнуть формуватися плоди.

Рослини в горщиках частіше висихають, тому в спеку обов'язково перевіряйте вологість ґрунту щодня.

Полуниця в горщиках отримують користь від підгодівлі, тому не забувайте удобрювати її.

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