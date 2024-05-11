Если вы не готовы выращивать полноценные ягодные грядки в огороде, клубника также хорошо растет в горшках.

Весной посадите клубнику в обычные горшки, подвесные корзины или оконные ящики.

Некоторые садоводы предпочитают использовать терракотовые горшки для клубники.

Вам не нужен огород или сад, чтобы выращивать клубнику. Горшки — это не требующий особого ухода и удобный способ выращивать низкорослые растения клубники на балконах квартир, крыльце или во внутренних двориках.

Чтобы вырасти от семени до ягоды клубники, им требуется от 60 до 90 дней.

Выберите горшок, в котором достаточно места для роста корней клубники.

Клубника не любит скопления людей, поэтому поместите по три (или около того) растения в каждый горшок и уберите подальше.

Клубника дает больший урожай, если выращивать ее на солнце. Поместите горшок с клубникой в ​​солнечное место, где солнце светит восемь часов каждый день. Если одна сторона затенена, поворачивайте горшок с клубникой каждые несколько дней.

Посадите клубнику в горшок с фирменной рыхлой и хорошо дренируемой почвой. Предпочитают суглинистую, слабокислую почву.

Регулярно поливайте клубнику, как только начнут формироваться плоды.

Растения в горшках чаще высыхают, поэтому в жаркую погоду обязательно проверяйте влажность почвы каждый день.

Клубникв в горшках получают пользу от подкормки, поєтому не забывайте удобрять ее.

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