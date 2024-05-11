Весной посадите клубнику в обычные горшки, подвесные корзины или оконные ящики.
Некоторые садоводы предпочитают использовать терракотовые горшки для клубники.
Вам не нужен огород или сад, чтобы выращивать клубнику. Горшки — это не требующий особого ухода и удобный способ выращивать низкорослые растения клубники на балконах квартир, крыльце или во внутренних двориках.
Чтобы вырасти от семени до ягоды клубники, им требуется от 60 до 90 дней.
Выберите горшок, в котором достаточно места для роста корней клубники.
Клубника не любит скопления людей, поэтому поместите по три (или около того) растения в каждый горшок и уберите подальше.
Клубника дает больший урожай, если выращивать ее на солнце. Поместите горшок с клубникой в солнечное место, где солнце светит восемь часов каждый день. Если одна сторона затенена, поворачивайте горшок с клубникой каждые несколько дней.
Посадите клубнику в горшок с фирменной рыхлой и хорошо дренируемой почвой. Предпочитают суглинистую, слабокислую почву.
Регулярно поливайте клубнику, как только начнут формироваться плоды.
Растения в горшках чаще высыхают, поэтому в жаркую погоду обязательно проверяйте влажность почвы каждый день.
Клубникв в горшках получают пользу от подкормки, поєтому не забывайте удобрять ее.
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