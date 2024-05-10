Українці, які евакуюються з територій, де тривають бойові дії, можуть отримати евакуаційну виплату від 2 до 3 тисяч гривень. Ці кошти будуть передані через АТ "Укрпошта" протягом 10 днів.

Інформація про кількість евакуйованого населення фіксується обласною державною військовою адміністрацією за 4 дні до евакуації. Розмір допомоги становить 3000 гривень для осіб з інвалідністю та дітей і 2000 гривень для інших осіб.

Грошова допомога буде виплачена евакуйованим протягом 10 календарних днів з моменту прибуття до евакуаційного приймального пункту на залізничному вокзалі. Важливо зауважити, що особам, які раніше отримували допомогу, вона не нарахується повторно.

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Для отримання допомоги необхідно мати наступні документи: посвідчення особи або еДокумент, документ, що підтверджує РНОКПП (за винятком осіб, що відмовляються від нього з релігійних мотивів та мають відповідні позначки у паспорті), документ, що підтверджує інвалідність, свідоцтво про народження дитини або електронне відображення інформації з нього.

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Документи слід подавати в один з уповноважених органів: виконавчий комітет місцевої влади, орган соціального захисту або ЦНАП.

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