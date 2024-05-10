Украинцы, эвакуируемые с территорий с боевыми действиями, могут получить помощь в виде выплат, если заранее зарегистрируются на выезд.

Украинцы, эвакуируемые с территорий, где продолжаются боевые действия, могут получить эвакуационную выплату от 2 до 3 тысяч гривен. Эти средства будут переданы через АО "Укрпочта" в течение 10 дней.

Информация о количестве эвакуированного населения фиксируется областной государственной военной администрацией за 4 дня до эвакуации. Размер пособия составляет 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей и 2000 гривен для других лиц.

Денежная помощь будет выплачена эвакуированным в течение 10 календарных дней с момента прибытия в эвакуационный приемный пункт на железнодорожном вокзале. Важно заметить, что лицам, ранее получавшим помощь, она не начислится повторно.

Для получения помощи необходимо иметь следующие документы: удостоверение личности или документ, подтверждающий РНОКПП (за исключением лиц, отказывающихся от него по религиозным мотивам и имеющих соответствующие отметки в паспорте), документ, подтверждающий инвалидность, свидетельство о рождении ребенка или электронное отображение информации из него.

Документы следует подавать в один из уполномоченных органов: исполнительный комитет местных властей, орган социальной защиты или ЦНАП.

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