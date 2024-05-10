Щоб просто та легко очистити двері для душу, ви можете скорисатися корисними порадми від експертів.

Очистити двері для душу може бути дещо складно, адже бруд та жорсткий водний наліт можуть триматися міцно і не бажати покидати ванну кімнату. Однак, якщо ви скористаєтеся певними порадами, у вас все вийде.

Як очистити двері для душу

Почніть з попереднього ополіскування душових дверей чистою гарячою водою. Потім дайте гарячій воді в душі розпарити дверцята душової кабіни та підготуйте їх до чищення, видаляючи будь-які шматочки бруду чи пилу. Відкрийте всі вікна, відкрийте двері ванної кімнати та ввімкніть усі вентилятори для максимальної вентиляції ванної кімнати. Використовуючи комерційний засіб для чищення скла, збризніть ним як внутрішню, так і зовнішню сторони душових дверей, уважно дотримуючись інструкцій на етикетці. Зазвичай комерційні засоби для чищення скла не потрібно витирати після використання. Втирайте засіб для миття скла серветкою з мікрофібри або паперовими рушниками рухами з одного боку на інший. Працюйте невеликими частинами за раз, щоб розчин не надто сильно капав на двері душової кабіни, залишаючи сліди або смуги. Ви також можете спробувати нанести засіб для миття скла безпосередньо на ганчірку або паперовий рушник (замість того, щоб розпилювати на двері), а потім протерти ним двері, щоб уникнути крапель. Це нескладний і ефективний спосіб очистити двері для душу.

Крім того, ви також можете використовувати рішення своїми руками. Наповніть пляшку з пульверизатором білим оцтом і використовуйте його замість комерційного засобу для чищення скла. Ви також можете наповнити невелике відро оцтом, а потім нанести, змочивши губку в розчині та протерши двері. Кислий оцет вбиває грибки та бактерії, а також запобігає появі смуг на склі. А якщо ви ненавидите запах оцту, спробуйте додати в нього пару крапель ефірної олії для більш свіжого аромату. (Професійна порада: деякі ефірні олії, як-от олія чайного дерева, мають антимікробну дію, тобто вони руйнують і запобігають росту мікроорганізмів, створюючи несприятливе середовище для їхнього росту. Тож, у такий спосіб вам не лише вдасться очистити двері для душу, але й продезінфікувати їх) Дайте оцту постояти на душових дверях приблизно тридцять хвилин, перш ніж витерти його гарячою водою та чистою ганчіркою. Якщо ваші душові двері особливо брудні, ви можете зробити попереднє миття декількома краплями концентрованого миючого засобу для посуду, змішаного з 2 склянками теплої води, щоб усунути частину бруду перед застосуванням оцтової мийки.