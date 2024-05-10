Чтобы просто и легко очистить дверь для душа, вы можете воспользоваться полезными советами от экспертов.

Очистить дверь для душа может быть сложно, ведь грязь и жесткий водный налет могут держаться крепко и не желать покидать ванную. Однако, если вы воспользуетесь определенными советами, у вас все получится.

Как очистить дверь для душа

Начните с предварительного ополаскивания душевой двери чистой горячей водой. Затем дайте горячей воде в душе распарить дверцу душевой кабины и подготовьте ее к чистке, удаляя любые кусочки грязи или пыли. Откройте все окна, откройте двери ванной и включите все вентиляторы для максимальной вентиляции ванной. Используя коммерческое чистящее средство, сбрызните им как внутреннюю, так и внешнюю стороны душевой двери, внимательно следуя инструкциям на этикетке. Обычно коммерческие чистящие средства не следует вытирать после использования. Втирайте моющее средство салфеткой из микрофибры или бумажными полотенцами движениями с одной стороны на другую. Работайте небольшими частями за раз, чтобы раствор не сильно капал на дверь душевой кабины, оставляя следы или полосы. Вы также можете попробовать нанести средство для мытья стекла непосредственно на тряпку или бумажное полотенце (вместо того, чтобы распиливать на дверь), а затем протереть им дверь во избежание капель. Это несложный и эффективный способ очистить дверь для душа.

Кроме того, вы можете использовать решения своими руками. Наполните бутылку с пульверизатором белым уксусом и используйте его вместо коммерческого чистящего стекла. Вы также можете наполнить небольшое ведро уксусом, а затем нанести, смочив губку в растворе и протерев дверь. Кислый уксус убивает грибки и бактерии, а также предотвращает появление полос на стекле. А если вы ненавидите запах уксуса, попробуйте добавить в него пару капель эфирного масла для более свежего аромата. (Профессиональный совет: некоторые эфирные масла, например масло чайного дерева, обладают антимикробным действием, то есть они разрушают и предотвращают рост микроорганизмов, создавая неблагоприятную среду для их роста. Таким образом, вам не только удастся очистить двери для душа, но и продезинфицировать их) Дайте уксусу постоять на душевых дверях примерно тридцать минут, прежде чем вытереть его горячей водой и чистой тряпкой. Если ваша душевая дверь особенно грязная, вы можете сделать предварительное мытье несколькими каплями концентрированного моющего средства для посуды, смешанного с 2 стаканами теплой воды, чтобы устранить часть грязи перед применением уксусной мойки.