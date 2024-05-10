Українські громадяни можуть отримати фінансову допомогу на оплату комунальних послуг у розмірі 450 гривень.

Українським громадянам може бути надана фінансова допомога в оплаті житлово-комунальних послуг. Ці кошти допоможуть покрити витрати на воду та газ протягом теплого сезону.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на своїй сторінці у Facebook. Програма компенсацій за послуги ЖКГ відповідно до Мінреінтеграції може бути доступна не лише особам зі статусом пільговика. Будь-який громадянин України може отримувати щомісячну компенсацію у розмірі 450 гривень, приєднавшись до програми "Прихисток". Ця програма передбачає надання компенсації за витрати на житлово-комунальні послуги.

Згідно з умовами програми, фінансову допомогу отримують ті, хто надав житло безоплатно внутрішньо переміщеним особам (ВПО). За кожну таку особу передбачена щомісячна виплата у 450 гривень.

"Варто зазначити, що за програмою "Прихисток" власникам житла передбачено компенсацію витрат у розмірі приблизно 450 гривень на місяць (14,77 гривень на день) за розміщення одного ВПО", - зазначено у повідомленні відомства.

Кому належить право на отримання допомоги?

Згідно з програмою, на фінансову компенсацію можуть претендувати громадяни, які:

надали житло безоплатно власноруч внутрішньо переміщеним особам;

внутрішньо переміщені особи не є членами їх сімей;

внутрішньо переміщені особи прибули з тимчасово окупованих територій або "гарячих точок".

Допомогу можуть отримати громадяни, які:

є власниками житла або їх представниками;

орендують житло державної або комунальної власності;

є спадкоємцями житла.

Допомогу також надають за умови відсутності боргів за житлово-комунальні послуги.

Як отримати компенсацію за комунальні послуги?

Цього року власники житла для отримання компенсації повинні звернутися до органу місцевого самоврядування та повідомити про розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Необхідно подати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документ, що підтверджує право власності на житло;

номер банківського рахунку (IBAN).

Також внутрішньо переміщені особи повинні подати такі документи:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження дитини (за наявності);

ідентифікаційний код дитини;

довідку про включення в облік внутрішньо переміщених осіб.

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