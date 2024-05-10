Незалежно від того, чи готуєте ви гамбургери, біфштекс із морепродуктами чи свіжі овочі, рано чи пізно вам доведеться очистити решітки гриля. Ось як правильно це зробити:
Як очистити решітки гриля: 4 способи
Очистити решітки гриля це важливо, але це не означає, що це має бути складно. Ось чотири простих, ефективних і швидких способи повернути решіткам колишню славу.
Випал - найшвидший спосіб очищення решітки. Пам'ятайте, вогонь - ваш друг!
Після того, як ви закінчите готувати на грилі, увімкніть конфорки на максимальну потужність (або перемішайте вугілля, якщо ви використовуєте деревне вугілля) і дайте грилю працювати на 15 хвилин з відкритою кришкою. Це розжарить всю мотлох і краплі та до помоможе очистити решітки гриля.
Після розігріву візьміть щітку для гриля (або інший інструмент на ваш вибір) і обережно почистіть решітки. Це має бути досить легко, але не забудьте тримати руки подалі від решіток. Ви не хочете самі готувати в процесі.
Парова лазня - сила гарячої води полегшить ваше життя.
Наповніть водою безпечну для гриля ємність, як-от алюмінієвий піднос або стару кавову банку.
Розігрійте гриль до 600oF, а потім вимкніть його. Якщо ви використовуєте деревне вугілля, розжарте його якомога гарячіше.
Помістіть ємність з водою прямо на решітку, закрийте кришку і дайте пару виконувати свою роботу протягом 30 хвилин.
Пара розпушить весь бруд у вашому грилі, що дозволить легко завершити роботу. Вкінці ви зможете очистити решітки гриля силіконовою губкою.
Мило та вода - ніколи не недооцінюйте найстарішу комбінацію в книзі.
Наповніть ванну відповідного розміру водою та додайте висококонцентрований засіб для миття посуду.
Змішайте воду та мило вручну, а потім додайте решітки, переконавшись, що вони повністю занурені.
Давши їм просочитися приблизно 30 хвилин, зніміть решітки. Почистіть їх щіткою або протріть.
Якщо ви використовуєте решітки з чавуну або нержавіючої сталі, обов’язково ретельно висушіть їх рушником, перш ніж повертати на гриль.
Оцет і вода - ще одна найстаріша комбінація в книзі, яка настільки ж ефективна.
Змішайте рівні частини оцту та води в пляшці з пульверизатором. Перемішати струшуванням.
Рясно побризкайте на решітки гриля та дайте постояти 10-15 хвилин.
За допомогою щітки або серветки для чищення очистіть бруд від ґрат.
Не забувайте ретельно висушувати решітки, особливо якщо ви використовуєте чавун або нержавіючу сталь.
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