Фахівці діляться ефективними порадами, які можуть допомогти вам очистити решітки гриля та насолоджуватися смачною їжею після цього.

Незалежно від того, чи готуєте ви гамбургери, біфштекс із морепродуктами чи свіжі овочі, рано чи пізно вам доведеться очистити решітки гриля. Ось як правильно це зробити:

Як очистити решітки гриля: 4 способи

Очистити решітки гриля це важливо, але це не означає, що це має бути складно. Ось чотири простих, ефективних і швидких способи повернути решіткам колишню славу.

Випал - найшвидший спосіб очищення решітки. Пам'ятайте, вогонь - ваш друг!

Після того, як ви закінчите готувати на грилі, увімкніть конфорки на максимальну потужність (або перемішайте вугілля, якщо ви використовуєте деревне вугілля) і дайте грилю працювати на 15 хвилин з відкритою кришкою. Це розжарить всю мотлох і краплі та до помоможе очистити решітки гриля.

Після розігріву візьміть щітку для гриля (або інший інструмент на ваш вибір) і обережно почистіть решітки. Це має бути досить легко, але не забудьте тримати руки подалі від решіток. Ви не хочете самі готувати в процесі.

Парова лазня - сила гарячої води полегшить ваше життя.

Наповніть водою безпечну для гриля ємність, як-от алюмінієвий піднос або стару кавову банку.

Розігрійте гриль до 600oF, а потім вимкніть його. Якщо ви використовуєте деревне вугілля, розжарте його якомога гарячіше.

Помістіть ємність з водою прямо на решітку, закрийте кришку і дайте пару виконувати свою роботу протягом 30 хвилин.

Пара розпушить весь бруд у вашому грилі, що дозволить легко завершити роботу. Вкінці ви зможете очистити решітки гриля силіконовою губкою.

Мило та вода - ніколи не недооцінюйте найстарішу комбінацію в книзі.

Наповніть ванну відповідного розміру водою та додайте висококонцентрований засіб для миття посуду.

Змішайте воду та мило вручну, а потім додайте решітки, переконавшись, що вони повністю занурені.

Давши їм просочитися приблизно 30 хвилин, зніміть решітки. Почистіть їх щіткою або протріть.

Якщо ви використовуєте решітки з чавуну або нержавіючої сталі, обов’язково ретельно висушіть їх рушником, перш ніж повертати на гриль.

Оцет і вода - ще одна найстаріша комбінація в книзі, яка настільки ж ефективна.

Змішайте рівні частини оцту та води в пляшці з пульверизатором. Перемішати струшуванням.

Рясно побризкайте на решітки гриля та дайте постояти 10-15 хвилин.

За допомогою щітки або серветки для чищення очистіть бруд від ґрат.

Не забувайте ретельно висушувати решітки, особливо якщо ви використовуєте чавун або нержавіючу сталь.

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