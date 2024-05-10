Специалисты делятся эффективными советами, которые могут помочь вам очистить решетку гриля и наслаждаться вкусной едой после этого.

Независимо от готовите ли вы гамбургеры, бифштекс с морепродуктами или свежие овощи, рано или поздно вам придется очистить решетки гриля. Вот как правильно это сделать:

Как очистить решетки гриля: 4 способа

Очистить решетки гриля важно, но это не означает, что это должно быть сложно. Вот четыре простых, эффективных и быстрых способа вернуть решеткам былую славу.

Обжиг – самый быстрый способ очистки решетки. Помните, огонь – ваш друг!

После того, как вы закончите готовить на гриле, включите конфорки на максимальную мощность (или перемешайте уголь при использовании древесного угля) и дайте грилю работать на 15 минут с открытой крышкой. Это раскалит всю хлам и капли и поможет очистить решетки гриля.

После разогрева возьмите щетку для гриля (или другой инструмент по вашему выбору) и осторожно почистите решетки. Это должно быть достаточно легко, но не забудьте держать руки подальше от решеток. Вы не желаете сами готовить в процессе.

Паровая баня – сила горячей воды облегчит вашу жизнь.

Наполните водой безопасную для гриля емкость, например алюминиевый поднос или старую кофейную банку.

Разогрейте гриль до 600oF, затем выключите его. Если вы используете древесный уголь, раскалите его как можно горячее.

Поместите емкость с водой прямо на решетку, закройте крышку и дайте пару выполнять свою работу в течение 30 минут.

Пара разрыхнет всю грязь в вашем гриле, что позволит легко завершить работу. Напоследок вы сможете очистить решетки гриля силиконовой губкой.

Мыло и вода – никогда не недооценивайте старейшую комбинацию в книге.

Наполните соответствующую ванну водой и добавьте высококонцентрированное средство для мытья посуды.

Смешайте воду и мыло вручную, затем добавьте решетки, убедившись, что они полностью погружены.

Дав им пропитаться примерно 30 минут, снимите решетки. Очистите их щеткой или протрите.

Если вы используете решетки из чугуна или из нержавеющей стали, обязательно тщательно высушите их полотенцем, прежде чем поворачивать на гриль.

Уксус и вода – еще одна старейшая комбинация в книге, которая столь же эффективна.

Смешайте уровни уксуса и воды в бутылке с пульверизатором. Перемешать встряхиванием.

Обильно побрызгайте на решетки гриля и дайте постоять 10-15 минут.

С помощью щетки или чистящей салфетки очистите грязь от решетки.

Не забывайте тщательно высушивать решетки, особенно если вы используете чугун или нержавеющую сталь.

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