В "ПриватБанк" відповіли на скаргу клієнта та пояснили, як вберегти себе від шахраїві, які видають себе за представників банку.

"ПриватБанк" попереджає українців про онлайн-шахраїв, які обіцяють різноманітні соціальні виплати, грошові виграші, лотереї тощо. Крім того, в банку наголосили не надавати особисту інформацію людям, які телефонують та представляються працівниками банку. В "ПриватБанк" дали пораду, як уникнути пастки шахраїв.

Все почалося з того, що клієнт "ПриватБанк" залишив скаргу на сайті Мінфін. Він розповів, що після спілкування з оператором "ПриватБанк", щодо верифікації платежу почали надходити дзвінки з номерів, які можна знайти у Google як номери шахраїв.

В "ПриватБанк" одразу відповіли клієнту та заявили, що співробітник банку може уточнити персональну інформацію, щоб підтвердити особу і впевнитись, що саме власник картки здійснює платіж, проте співробітники банку не здійснюють вихідних дзвінків клієнтам для уточнення персональних даних, даних карток (CVV, термін дії, ПІН-код), кодів з SMS тощо.

Також в банку наголосили, що у клієнтів "ПриватБанк" є можливість перевірити, чи належить вхідний номер банку, а також наявність комунікацій від "ПриватБанк" в мобільному застосунку Приват24, відкривши розділ "Комунікації" → "Дзвінки" → "Перевірити номер телефону".

"Ми постійно наголошуємо та просимо клієнтів, у разі контакту з шахраями, не надавати їм жодної інформації та одразу класти слухавку і звертатись в нашу цілодобову підтримку", - додали в банку.

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