В "ПриватБанке" ответили на жалобу клиента и объяснили, как уберечь себя от мошенника, которые выдают себя за представителей банка.

"ПриватБанк" предупреждает украинцев об онлайн-мошенниках, обещающих различные социальные выплаты, денежные выигрыши, лотереи и т.д. Кроме того, в банке отметили не предоставлять личную информацию людям, которые звонят по телефону и представляются работниками банка. В "ПриватБанке" дали совет, как избежать ловушки мошенников.

Все началось с того, что клиент "ПриватБанка" оставил жалобу на сайте Минфин. Он рассказал, что после общения с оператором "ПриватБанк" о верификации платежа начали поступать звонки с номеров, которые можно найти в Google как номера мошенников.

В "ПриватБанке" сразу ответили клиенту и заявили, что сотрудник банка может уточнить персональную информацию, чтобы подтвердить личность и убедиться, что именно держатель карты осуществляет платеж, однако сотрудники банка не совершают исходящих звонков клиентам для уточнения персональных данных, данных карт (CVV, срок действия, ПИН-код), кодов с SMS и т.д.

Также в банке отметили, что у клиентов "ПриватБанк" есть возможность проверить, принадлежит ли входящий номер банка, а также наличие коммуникаций от "ПриватБанк" в мобильном приложении Приват24, открыв раздел "Коммуникации" → "Звонки" → "Проверить номер телефона".

"Мы постоянно подчеркиваем и просим клиентов, в случае контакта с мошенниками, не предоставлять им никакой информации и сразу класть трубку и обращаться в нашу круглосуточную поддержку", - добавили в банке .

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