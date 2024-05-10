Гладіолуси - класична садова квітка, яка стане красивим та ефектним доповненням будь-якого саду, дізнайтеся, як їх виростити з цибулини.

Квіти гладіолусів , від яскравих квітів заходу сонця до глибоких, бархатисто-фіолетових, вони виглядають приголомшливо в квіткових композиціях, але вони також мають велику користь для садів як рослин-компаньйонів.

Гладіолуси добре почуваються на добре дренованому, злегка піщаному грунті і найкраще ростуть на повному сонці, хоча деякі сорти більш терпимі до півтіні.

Гладіолуси ростуть з бульбоцибулини, тобто цибулини, яка технічно являє собою приземкувате підземне стебло, що зберігає їжу для рослини. Однією із стадій зростання гладіолусів є формування цибулин для подальшого розмноження на власній ділянці.

Коли краще садити гладіолуси?

Цибулини гладіолусів слід садити весною, зазвичай за два тижні до останніх очікуваних весняних заморозків.

Багато садівників садять гладіолуси регулярно кожні 10-14 днів, починаючи з кінця весни і до початку літа, щоб квіти продовжували цвісти до осені.

Як садити гладіолуси?

Розмір цибулини визначатиме глибину посадки бульбоцибулин. Взагалі кажучи, при посадці цибулин гладіолусів прагнете до глибини, що в два-три рази перевищує розмір цибулини, тобто починаючи від основи цибулини гладіолуса.

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