Гладиолусы — классический садовый цветок, который станет красивым и эффектным дополнением любого сада, узнайте, как их вырастить из луковицы.

Цветы гладиолусов, от ярких цветов заката до глубоких, бархатисто-фиолетовых, они выглядят потрясающе в цветочных композициях, но они также имеют большую пользу для садов в качестве растений-компаньонов.

Гладиолусы хорошо себя чувствуют на хорошо дренированной, слегка песчаной почве и лучше всего растут на полном солнце, хотя некоторые сорта более терпимы к полутени.

Гладиолусы растут из клубнелуковицы, то есть луковицы, которая технически представляет собой приземистый подземный стебель, хранящий пищу для растения. Одной из стадий роста гладиолусов является формирование луковиц для дальнейшего размножения на собственном участке.

Когда лучше сажать гладиолусы?

Луковицы гладиолусов следует сажать весной , обычно за две недели до последних ожидаемых весенних заморозков.

Многие садоводы сажают гладиолусы регулярно каждые 10–14 дней, начиная с конца весны и до начала лета, чтобы цветы продолжали цвести до осени.

Как сажать гладиолусы?

Размер луковицы будет определять глубину посадки клубнелуковиц. Вообще говоря, при посадке луковиц гладиолусов стремитесь к глубине, в два-три раза превышающей размер луковицы, то есть начиная от основания луковицы гладиолуса.

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