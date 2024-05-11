Парламент планує встановити штрафи у розмірі від 850 до 1 700 гривень для батьків, які не дотримуються обов'язків щодо освіти та виховання своїх неповнолітніх дітей. Згідно з оголошеним проєктом закону, ця ініціатива буде розглядатися на другому читанні Верховною Радою. УНН повідомляє про це, посилаючись на проєкт засідання ВР та номер законопроєкту №9390.

Згідно з проєктом закону, батьків або осіб, які їх замінюють, будуть штрафувати за ухилення від забезпечення навчання та виховання своїх малолітніх або неповнолітніх дітей, причому сума штрафу становитиме від 850 до 1700 гривень.

Раніше Politeka також писала про військову з трьома дітьми, яка стала заручницею бюрократії. Йдеться про військовослужбовицю Євгенію Колесніченко, яка нещодавно хотіла отримати кредит на придбання житла для своїх трьох дітей за допомогою програми "єОселя".

Кредит жінці не дають, аргументуючи це тим, що вона отримала компенсацію за загибель чоловіка. Інший аргумент - вона мобілізована, а не підписувала контракт. Однак, суми компенсації, за її словами, не вистачає на купівлю житла, адже їй належить лише третина коштів, які розбиті на чотири роки. Інші ж гроші належить батькам чоловіка і є замороженими.

Євгенія звернулася за консультацією до юристів, щоб розібратися, чому вона не може отримати державний кредит. Відповідь, яку вони їй дали, можна дізнатися у статті.

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